Sesko mờ nhạt ở derby

Giống như mọi “bom tấn” cập bến Old Trafford, Benjamin Sesko đến MU với mức phí chuyển nhượng cao cùng những kỳ vọng to lớn về hiệu suất.

Thế nhưng, trong những trận đầu tiên cùng Ruben Amorim – cũng là bản hợp đồng lớn nhất tại Old Trafford kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha nhậm chức – Sesko vẫn chật vật thể hiện phong độ từng khiến MU phải cạnh tranh quyết liệt với Newcastle để có anh.

Sesko mờ nhạt khi lần đầu đá chính ở Premier League. Ảnh: The Sun

Khi MU bước vào trận derby Manchester với kình địch Man City trên sân Etihad, lần đầu tiên Sesko được xếp đá chính ở Ngoại hạng Anh.

Một trận đấu kém về mọi mặt của “Quỷ đỏ”, dẫn đến chiến thắng tưng bừng 3-0 cho thầy trò Pep Guardiola.

Erling Haaland lập cú đúp cho The Citizens – lẽ ra có thể là hat-trick, nếu cột dọc không ngăn cản 1 bàn thắng của anh – trong khi Sesko hầu như không xuất hiện trên sân khấu.

Các cầu thủ Man City thoải mái khiêu vũ trên sân, Jeremy Doku liên tục gây nguy hiểm cho hàng thủ MU, Phil Foden thi đấu đúng như đẳng cấp vốn có, hay thậm chí Nico O’Reilly còn “xâu kim” Ugarte…

Phía bên kia, không có sự tự do như thế, ngoài nỗ lực cá nhân của Bryan Mbeumo. Hình ảnh MU phản ánh rõ nhất từ cách thi đấu của Sesko: anh bị đói bóng.

Trong bối cảnh không có Matheus Cunha, “Quỷ đỏ” kỳ vọng rất nhiều vào tiền đạo 22 tuổi, ít nhất là sự nhiệt huyết, tinh thần máu lửa tuổi trẻ – áp sát, quấy rối trung vệ đối phương, khai thác khoảng trống hai biên.

Thay vào đó, sau cú sút đầu trận như chuyền cho Gigio Donnarumma – người ra mắt Man City và Premier League – Sesko trở nên lạc lõng như mảnh gỗ trôi giữa đại dương.

Cho đến khi rời sân phút 80, Sesko không có thêm dấu ấn nào. Anh được trao thêm cơ hội, với pha di chuyển khôn khéo vượt qua Gvardiol, nhưng cú chạm bóng thiếu cảm giác khiến hy vọng tan biến.

Haaland và Man City có trận derby tưng bừng. Ảnh: EFE

Khi Man City nắm quyền kiểm soát thế trận, cả khi đội chủ nhà chủ động lùi thấp để phòng ngự số đông – điều ít thấy với các đội bóng của Pep – Sesko bị nuốt chửng giữa biển áo xanh.

Nạn nhân mới của Amorim?

Không thể trách anh hoàn toàn. Bruno Fernandes một lần nữa thành hổ giấy trong các trận lớn, cung cấp bóng kém; còn Mbeumo đá quá cá nhân, khiến Sesko lạc lõng.

Tất nhiên, nỗ lực tự mình tham gia vào trận đấu của anh cũng chỉ ở mức cầm chừng. Gần như không chạm bóng, cầu thủ người Slovenia thiếu chủ động tìm cách tạo ảnh hưởng.

Đến phút 80, Ruben Amorim rút Sesko khỏi sân, tung Joshua Zirkzee nhằm tìm bàn danh dự muộn màng. Kết quả không có gì hơn: cầu thủ người Hà Lan bị Gvardiol cùng Ruben Dias khóa chặt.

Khoản phí 76,5 triệu euro (chưa gồm trả sau) trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là con số quá lớn cho một đội vừa xếp hạng 15 mùa trước, kể cả với CLB tầm cỡ như MU.

Đến nay, Sesko vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ (sau 4 trận Premier League, chỉ có Mbeumo và Bruno Fernandes ghi bàn). Áp lực lên anh ngày một tăng.

Sesko chưa có thời gian thích nghi. Đồng thời, anh dường như đang trở thành nạn nhân mới trong triết lý bóng đá thiếu hiệu quả của Ruben Amorim.

Chiến thuật của Ruben Amorim tiếp tục ngăn cản MU. Ảnh: Imago

Hiệu suất của Kobbie Mainoo (vào sân phút 62): - Chạm bóng: 26 - Đường chuyền: 18 - Tỷ lệ chuyền chính xác: 100% - Tạo cơ hội: 2 - Tắc bóng: 2

Hãy xem Sesko – được ví “Haaland của Trung Âu” – thể hiện như thế nào trong cuộc so tài trực tiếp với Haaland “xịn”.

Sesko chỉ có 1 cú sút trong 80 phút; 19 lần chạm bóng; 13 đường chuyền – độ chính xác chỉ là 53,8%; không tạo cơ hội nào cho đồng đội. Haaland sút 5 lần; 3 trúng đích – 2 bàn, 1 chạm cột dọc; 31 lần chạm bóng; 14 đường chuyền – chính xác 78,6%; tạo 1 cơ hội.

Trong 10 phút thay Sesko, Zirkzee chạm bóng 4 lần, chỉ 2 trong số 3 đường chuyền đến được vị trí đồng đội. Số liệu này phản ánh: không hoàn toàn là tiền đạo MU kém, mà chiến thuật của Ruben Amorim thực sự có vấn đề.

Khi thiếu sáng tạo, Amorim vẫn “giam cầm” Kobbie Mainoo trên ghế dự bị, bất chấp khát vọng thể hiện của anh.

Rasmus Hojlund mà Ruben Amorim làm mọi cách loại bỏ vừa ghi bàn trận ra mắt Napoli ở Serie A. Sesko có thể rơi vào tình trạng mà tiền đạo người Đan Mạch trải qua tại Old Trafford.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho MU. Tôi còn đau khổ hơn người hâm mộ. Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Nếu CLB muốn thay đổi, cứ việc thay HLV”, Ruben Amorim thách thức Sir Jim Ratcliffe. Lời tuyên bố khiến Sesko và CĐV “Quỷ đỏ” ngán ngẩm.