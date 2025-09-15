MU liên hệ Baleba

Khởi đầu mùa giải thảm họa buộc MU phải tìm cách cải thiện đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, với mục tiêu Carlos Baleba – một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hồi mùa hè.

MU muốn có Baleba trong tháng Giêng. Ảnh: BHAFC

Theo Football Insider, bất chấp Baleba có những trận đầu mùa 2025/26 không thực sự tốt, MU vẫn muốn sở hữu cầu thủ bóng đá người Cameroon.

“Quỷ đỏ” tin rằng Baleba có thể trở thành nhân tố chủ chốt trong dự án của họ, nên sẵn sàng đầu tư mạnh tay để có sự phục vụ của anh.

Brighton đã khẳng định rõ ràng rằng CLB không có ý định hạ thấp yêu cầu về chi phí. Điều đó cũng đồng nghĩa MU phải bước vào bàn đàm phán với mức giá tối thiểu 100 triệu bảng.

Như vậy, không loại trừ khả năng một gương mặt trong đội hình hiện nay sẽ phải rời Old Trafford.

Real Madrid muốn có Mainoo

Real Madrid tiếp tục tập trung củng cố đội hình cho tương lai, không chỉ hướng đến mùa hè năm 2026 mà còn cân nhắc ký hợp đồng mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Real Madrid vẫn quan tâm Mainoo. Ảnh: Imago

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, Real Madrid đang rất quan tâm đến Kobbie Mainoo, một tiền vệ người Anh không được Ruben Amorim trọng dụng.

Xabi Alonso cần thêm nhân sự cho các cuộc đua đường dài – Antonio Rudiger chấn thương nghỉ ít nhất 2 tháng là lời cảnh báo – nên Mainoo trở thành ưu tiên.

Trong những ngày cuối chuyển nhượng vừa qua, Mainoo từng đề nghị rời MU theo dạng cho mượn nhưng bị CLB từ chối.

Vì tương lai với tuyển Anh tại World Cup 2026, Mainoo có thể nhắc lại yêu cầu của mình. Khi đó, cánh cửa Bernabeu sẽ mở ra với tiền vệ 20 tuổi này – người có tỷ lệ chuyền chính xác 100% khi vào sân trận derby với Man City.

Arsenal tiếp cận viên ngọc của Pháp

Arsenal đang rất quan tâm đến Ayyoub Bouaddi – viên ngọc của bóng đá Pháp hiện là trụ cột trong màu áo Lille.

Ayyoub Bouaddi lọt vào tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Imago

Bouaddi mới 17 tuổi nhưng đã có 37 trận thi đấu ở Ligue 1. Cầu thủ sinh ra trong gia đình gốc Maroc cũng sớm được ra mắt U21 Pháp, sau khi trải qua nhiều cấp độ đội trẻ.

Bên cạnh sự trưởng thành rất nhanh, Bouaddi còn nổi bật về khả năng thích nghi với các điều kiện thi đấu khác nhau – một tiền vệ trung tâm lùi thấp, thiên về phòng ngự và có thể đá trung vệ.

Bouaddi nằm trong top 8 cầu thủ sinh năm 2007 giá trị nhất – sau Lamine Yamal, Pau Cubarsi (cùng Barca), Estevao (Chelsea), Ethan Nwaneri (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting; gia nhập Chelsea năm 2026), Rodrigo Mora (Porto), Franco Mastantuono (Real Madrid).

Theo nhiều nguồn tin, Arsenal có khả năng mua Bouaddi và để anh tiếp tục khoác áo Lille thêm 1-2 mùa giải, giống như trường hợp William Saliba trước đây.