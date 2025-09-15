Mới chỉ có mặt ở thành Manchester vài ngày trước (sau kỳ FIFA Days), nhưng Gianluigi Donnarumma cho thấy chẳng có gì là bỡ ngỡ với Ngoại hạng Anh, khi lập tức bước vào trận đấu lớn Man City nghênh chiến MU.

Haaland tuyên bố sẵn sàng trao lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận của mình cho đồng đội mới. Ảnh: X Fabrizio Romano

Ở trận ra mắt tại Etihad, Donnarumma không phải làm việc quá vất vả, nhưng chơi đầy chủ động, tự tin, có 2 lần cứu thua chia đều mỗi hiệp.

Đầu tiên là cản phá cú sút ngoài vòng cấm của Sesko ngay đầu trận (phút thứ 5), sau đó đến phút 61 anh xuất sắc cứu nguy cho Man City bàn thua trông thấy, bởi cú vô lê hiểm của Mbeumo.

Ngoài 2 tình huống trên, Donnarumma cũng thực hiện một số đường chuyền dài và chuyền bóng đẹp mắt, có vài lần ra ngoài để đấm bóng, phá bóng.

Mới chỉ qua 1 trận chưa thể nói ngay được Donnarumma sẽ mang lại cho Man City những gì, nhưng rõ ràng thủ môn số 1 Italia đã có màn ra mắt tích cực, nhận nhiều lời khen. Anh đã cùng Man xanh giành 3 điểm, không để thủng lưới và càng đáng kể khi đây là trận derby, có thể mong đợi gì hơn?

Pep Guardiola phấn khởi nói về Donnarumma: “Cậu ấy đã chơi rất tốt. Trong các tình huống phạt góc, Donnarumma cho thấy thực sự chắc chắn, đặc biệt trong các pha cứu thua, cậu ấy khiến mọi người phải nhớ đến mình”.

Donnarumma xuất sắc cứu thua cho Man City trước cú vô lê hiểm của Mbeumo ở phút 61. Ảnh: FaktaBola

Thuyền trưởng Man xanh chỉ ra điều đặc biệt khiến ông vui: “Tôi thích tình huống Donnarumma cứu thua trước Mbeumo và sau đó là phản ứng từ Josko Gvardiol, Ruben Dias và Rodri – tất cả đều chạy đến (và ôm) lấy cậu ấy.

Khi một đội bóng chia sẻ những cảm xúc tích cực cùng nhau, gồm cả khoảnh khắc tốt đẹp lẫn khó khăn, họ bắt đầu trở thành một đội bóng thực thụ. Đó chính là điều Man City cần phải xây dựng”.

Pep nói thêm về thủ thành 26 tuổi: “Với những màn trình diễn tại tuyển Italia cũng như phong độ ấn tượng mùa trước cùng PSG, Donnarumma đã cho thấy giá trị của mình. Man City rất vui vì đã mang về được một cầu thủ có kinh nghiệm tuyệt vời.

Cậu ấy nói với tôi rằng rất vui khi đến Ngoại hạng Anh và tận hưởng một cuộc phiêu lưu mới. Man City thực sự vui mừng vì Donnarumma cập bến Etihad”.

Haaland thậm chí còn phấn khích hơn về đồng đội mới: "Hôm nay Donnarumma chơi quá tuyệt. Tôi có thể tặng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận của mình cho cậu ấy. Donnarumma thật không thể tin được".