OK Diario cho hay, giải đấu Saudi Pro League chưa từ bỏ nỗ lực chiêu mộ những cầu thủ lớn từ Real Madrid. Sau khi thất bại với Vinicius, mục tiêu mới của họ là Jude Bellingham.

Nguồn trên loan tin, phía Saudi Arabia đã đưa ra lời đề nghị siêu khủng cho ngôi sao người Anh. Cụ thể, đó là hợp đồng 5 năm có giá trị ròng là 1 tỷ euro, tương đương 200 triệu euro/mùa.

Saudi Pro League không từ bỏ tham vọng lôi kéo được các sao ở Real Madrid đến với giải đấu. Ảnh: Madrid Xtra

MB cập nhật tình hình, bất chấp con số gây choáng váng, phản ứng của Jude Bellingham là rất rõ ràng: anh không quan tâm đến tiền bạc, cùng niềm tin vững chắc rằng nơi thuộc về là Real Madrid.

Bellingham muốn tiếp tục phát triển ở châu Âu và tự hào được khoác chiếc áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nơi có thể mang lại cho anh danh hiệu Champions League cũng như Quả bóng vàng. Anh đặt mục tiêu cao trong sự nghiệp nên đến Saudi Pro League sẽ là bước thụt lùi.

Chủ tịch Florentino Perez được cho rất hài lòng trước sự cam kết của Jude Bellingham cho Real Madrid, dù Saudi Arabia dùng rất nhiều tiền để lôi kéo.

Tiền vệ 22 tuổi cập bến Real Madrid vào hè 2023 và lập tức là một phần quan trọng của đội, được yêu mến ở Bernabeu. Jude Bellingham được lãnh đạo CLB xác định là nhân tố chủ chốt của Real Madrid trong kế hoạch trung và dài hạn.

Jude Bellingham hiện đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi phẫu thuật chấn thương vai hồi giữa tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, anh phải nghỉ từ 10-12 tuần, nhưng quá trình hồi phục tiến triển tốt, có khả năng giúp Bellingham tái xuất cùng Real Madrid nhanh hơn dự kiến.