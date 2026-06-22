Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (22/6), bão Mekkhala đang tiếp tục tăng tốc và tích tụ năng lượng đáng kể.

Lúc 13h, vị trí tâm bão cách phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17.

Đường đi của cơn bão Mekkhala. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão Mekkhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Cơn bão này được nhận định sẽ đạt đỉnh điểm ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau khi đạt cường độ cực đại, siêu bão này sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, tiến dần về vùng biển phía Nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Như vậy, bão Mekkhala chưa có dấu hiệu di chuyển vào vùng Biển Đông của Việt Nam. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão này.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông năm 2026 có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Thời gian bão có thể xuất hiện tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.