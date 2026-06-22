Nắng nóng "rực lửa", nhiều nơi có thể vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tuần này, các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn (gió Lào) hoạt động mạnh, khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực tăng cao.

Nắng nóng đến đặc biệt gay gắt diễn ra ở miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh: Nam Khánh

“Đỉnh điểm nắng nóng sẽ rơi vào hai ngày 23-24/6. Vào thời gian này, nền nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ sẽ tăng mạnh, chạm mức 37-39 độ, khu vực vùng núi và đô thị có nơi đạt trên 39 độ. Tâm điểm nắng nóng gay gắt tập trung tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và thủ đô Hà Nội”, các chuyên gia khí tượng nhận định.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung chịu áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Từ ngày 22-25/6, toàn vùng bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế là tâm nóng của cả nước, nhiệt độ cao nhất ngày từ 38-40 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ.

Một tháng tới: Nắng nóng nhiều hơn, mưa lớn cũng gia tăng

Ngay sau đợt cao điểm nắng nóng, thời tiết cả nước trong giai đoạn từ ngày 21/6-20/7/2026 được dự báo tiếp tục có nhiều biến động.

Theo đó, nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, có nơi cao hơn. Trong đó, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn là những khu vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất của các đợt nắng nóng diện rộng với số ngày nắng nóng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm.

Đáng chú ý, các đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt, có thể xuất hiện xen kẽ trong suốt tháng tới.

Song song với tình trạng nắng nóng, xu thế mưa cũng có những diễn biến đáng lưu ý. Trong thời kỳ dự báo, dù tổng lượng mưa trên cả nước nhìn chung xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, nhưng tại Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa được dự báo cao hơn từ 15-30%. Các khu vực này có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do chịu tác động của gió mùa Tây Nam, mưa rào và giông cũng sẽ xuất hiện nhiều ngày vào thời gian chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo giông lốc, mưa đá và gió giật mạnh trên cả nước

Trong thời kỳ 1 tháng tới, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, các hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Tần suất xảy ra được dự báo cao hơn tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đặc biệt trong các đợt chuyển mùa và những ngày có mưa lớn.

Cũng từ 21/6-20/7, trên khu vực Biển Đông, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền (trung bình nhiều năm là 1,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,7 cơn).

Các chuyên gia khí tượng nhận định, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan đang có xu hướng xuất hiện thường xuyên và diễn biến khó lường hơn.

Do đó, người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp.