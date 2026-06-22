Miền Bắc đón ngày đầu tuần dịu mát bất ngờ

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hôm nay (22/6), người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc cảm nhận rõ thời tiết dễ chịu hơn hẳn những ngày qua.

Cụ thể, từ sáng nay, những khu vực này trời nhiều mây hơn, cường độ nắng suy giảm đáng kể và dịu mát hơn so với các dự báo trước đó.

Thời tiết Hà Nội dịu mát trước khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nam Khánh

Ông Hưởng lý giải, nguyên nhân của hiện tượng này là do rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc những ngày qua đã dịch chuyển xuống phía Nam vào đêm qua và sáng nay.

Sự dịch chuyển này khiến vùng nóng trong ngày 22/6 thu hẹp lại, chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ với ngưỡng nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ.

Đỉnh điểm nắng nóng ngày 24/6

Ông Hưởng nhận định, đợt dịu mát này sẽ không kéo dài lâu. Dự báo thời tiết miền Bắc trong những ngày tới sẽ có sự biến động mạnh.

Trong đó, ngày mai (23/6), rãnh áp thấp có xu hướng dịch ngược trở lại lên phía Bắc. Nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ nhanh chóng quay trở lại và xuất hiện trên diện rộng.

Ngày 24/6 được dự báo là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh điểm. Theo ông Hưởng, đây sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong tuần với mức nhiệt ở Bắc Bộ phổ biến từ 36-39 độ, cục bộ có nơi gay gắt trên 39 độ.

Sang ngày 25/6, rãnh áp thấp một lần nữa dịch chuyển xuống Bắc Bộ gây mưa rào, nền nhiệt bắt đầu giảm dần, giải nhiệt cho toàn khu vực.

Ngày 26/6, nắng nóng cơ bản chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân thủ đô và các tỉnh miền Bắc cần tranh thủ ngày thời tiết dịu mát hôm nay để chuẩn bị các biện pháp chống nóng, kết hợp điều tiết sinh hoạt hợp lý trước khi bước vào ngày đỉnh điểm nắng nóng 24/6.