Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, trong hai ngày qua (20-21/6), vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, tình trạng oi nóng khắc nghiệt này đã kéo dài liên tục từ 12/6 đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Miền Bắc đạt đỉnh nóng vào giữa tuần

Dự báo từ ngày mai (22/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía Đông. Toàn khu vực miền Bắc (ngoại trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên) sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 36-38 độ, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 39 độ.

Miền Bắc nắng nóng dữ dội ba ngày đầu tuần tới. Ảnh: Thạch Thảo

“Đỉnh điểm nắng nóng sẽ rơi vào hai ngày 23-24/6. Vào thời gian này, nền nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ sẽ tăng mạnh, chạm mức 37-39 độ, khu vực vùng núi và đô thị có nơi đạt trên 39 độ. Tâm điểm nắng nóng gay gắt đặc biệt tập trung tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và thủ đô Hà Nội”, các chuyên gia khí tượng nhận định.

Tuy nhiên, đợt oi bức này tại miền Bắc sẽ không kéo dài quá lâu. Dự báo từ ngày 25/6, khu vực này bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác, giúp nền nhiệt giảm dần. Đến ngày 26/6, đợt nắng nóng tại miền Bắc chính thức chấm dứt.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Miền Trung nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài đến hết tháng

Trái ngược với miền Bắc, các tỉnh miền Trung chịu áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Từ ngày 22-25/6, toàn vùng bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế là tâm nóng của cả nước, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 38-40 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, do chịu thêm tác động của hiệu ứng gió phơn (gió Lào), nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cũng tăng cao từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ ngày 26/6, dù cường độ nắng nóng tại miền Trung có xu hướng giảm nhẹ nhưng tình trạng oi nóng vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiều khả năng, đợt nắng nóng gay gắt diện rộng này tại miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục cho đến hết tháng 6/2026.