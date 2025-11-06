Theo thông tin cập nhật, các sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát sẽ tạm ngừng hoạt động từ chiều nay (6/11) đến sáng mai (7/11), tùy theo tình hình thực tế của cơn bão khi áp sát và đổ bộ.

Quyết định có thể được điều chỉnh linh hoạt theo cảnh báo thời tiết và tiêu chuẩn an toàn khai thác.

Ảnh minh họa: NK

Cụ thể, lịch tạm ngừng tại các sân bay theo giờ Hà Nội như sau: Cảng Hàng không Phù Cát (Gia Lai) ngừng từ 16h chiều nay đến 3h sáng mai; Chu Lai (Đà Nẵng) tạm ngưng từ 20h tối nay đến 5h sáng mai; Tuy Hòa (Phú Yên) tạm ngưng từ 15h chiều nay đến 00h hôm sau; Pleiku (Gia Lai) tạm ngưng từ 21h tối nay đến 6h sáng mai; Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dừng từ 22h đêm nay đến 6h sáng mai.

Thời gian này, các sân bay được dự báo có gió mạnh cấp 6-11, giật cấp 8-13 kèm mưa to, tầm nhìn giảm mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, các hãng hàng không nội địa đồng loạt thông báo hủy nhiều chuyến bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 6/11.

Ngoài ra, hàng loạt chuyến bay khác cũng phải điều chỉnh thời gian cất, hạ cánh, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với lịch trình ban đầu.

Trước đó, Cục Hàng không đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay...