Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h hôm nay (10/11), vị trí tâm bão số 14 (Fung-Wong) ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển, theo Bắc Tây Bắc, tốc độ giảm thêm, còn từ 10-15km/h. Đến 10 ngày mai (11/11), vị trí tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, giữ nguyên cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 14 sẽ đổi hướng liên tục. Nguồn: VNDMS

24 giờ tiếp theo, bão số 14 lại đổi hướng sang Bắc Đông Bắc, duy trì tốc độ 10-15km/h. Đến 10h ngày 12/11, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Lúc này, cường độ bão giảm còn cấp 12, giật cấp 15 và suy yếu dần.

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão tiếp tục đổi hướng sang Đông Bắc, di chuyển nhanh hơn với khoảng 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 13/11, vị trí tâm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão số 14 Fung-Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.