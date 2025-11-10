Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào bán đảo Lu-Dông (Philippines) với cường độ cấp siêu bão, sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) giảm cấp và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Lúc 4h, vị trí tâm bão số 14 Fung-Wong ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển và cường độ của bão số 14 Fung-Wong, cập nhật sáng 10/11. Nguồn: NCHMF

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc dòng dẫn đường cho bão di chuyển suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Do đó, bão không đi theo hướng Tây như thông thường mà đi lên phía Bắc.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão bắt đầu đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Bắc và đi chậm lại, khoảng 10-15km/h. Đến 4h ngày mai (11/11), vị trí tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng di chuyển, theo hướng Bắc Đông Bắc, giữ nguyên tốc độ. Đến 4h ngày 12/11, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vẫn cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển Đông Bắc, khoảng 15-20km/h. Đến 4h ngày 13/11, bão đi vào vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Theo chuyên gia nhận định, thông thường vào cuối mùa bão, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Tây Nam và có thể đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, bão Fung-Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài Biển Đông. Đây là điểm bất thường của cơn bão này.

Như vậy, sau khi quần thảo Biển Đông khoảng 2 ngày với cường độ cấp 13, bão số 14 Fung-Wong khả năng di chuyển lên phía Bắc, rất ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng biển cao 6-8m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm mai, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.