Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… xuất hiện hiện tượng nồm ẩm trái mùa. Mưa rả rích kéo dài khiến nền nhà luôn trong tình trạng ẩm ướt, trơn dính, gây không ít bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường, thời tiết miền Bắc dịp cuối thu, đầu đông chủ đạo là nắng hanh khô, lạnh về đêm và sáng, độ ẩm không khí thường ở mức dưới 50%.

Thời tiết mưa, nồm ẩm ở miền Bắc giảm dần trước khi đợt không khí lạnh tràn về. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tuy nhiên, năm nay mưa nhiều, tiết thu chỉ duy trì khoảng 2 tuần. Đặc biệt, trong 2-3 ngày gần đây, xuất hiện sương mù, mưa nhỏ liên tục, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ, trong khi độ ẩm không khí vẫn trên 80%, gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Theo quy luật thông thường, nồm ẩm thường xuất hiện từ cuối mùa đông đến đầu mùa xuân (khoảng tháng 2-4 dương lịch). Tuy nhiên, năm nay sự chuyển mùa bị lệch pha khi không khí lạnh xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này là do tác động của khối không khí lạnh suy yếu lệch Đông, cộng thêm trường gió Đông Nam của khối không khí biển lấn vào mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền tạo ra. Nồm ẩm xuất hiện vào tháng 11 là khá bất thường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay, miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ trong buổi sáng, từ trưa giảm mây hửng nắng. Từ ngày mai (11/11), mưa giảm dần nên hiện tượng nồm ẩm cũng có xu hướng giảm, nắng hanh điển hình đầu mùa đông rõ rệt hơn.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, thời kỳ cuối nhiệt độ giảm thấp nhất 16 độ. Nguồn: NCHMF

Dự báo, khoảng ngày 12-13/11, không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Bắc nước ta, sau đó tăng cường mạnh vào 16-17/11. Do không khí lạnh có tính chất khô nên từ 13-19/11, miền Bắc chủ yếu không mưa, trời rét về đêm và sáng; đồng thời, hiện tượng nồm ẩm chấm dứt.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 11/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Từ tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh và hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.