Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/11, không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao nên thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa rào. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/11, có mưa rào, gió Đông Nam cấp 2-3; trưa và chiều giảm mưa, trời ấm, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Cùng ngày, các khu vực còn lại ít biến động, duy trì hình thái có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, ngày 10/11, bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão liên tiếp đổi hướng Bắc Tây Bắc, Bắc Đông Bắc và ra khỏi Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.