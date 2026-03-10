Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Nguyễn Thượng Hiền vừa thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước thời kỳ từ 10-16/3/2026. Trong đó, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, hiện nay (10/3), miền Bắc đang chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc khiến trời chuyển rét. Đến khoảng tối và đêm 12-13/3, một đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực. Trong đó, đáng lưu ý, từ ngày 13-14/3, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Thời tiết cả nước ngày diễn ra bầu cử 15/3 về cơ bản thuận lợi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời tiết các khu vực trên cả nước từ 10-16/3/2026

Bắc Bộ: Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời tạnh ráo; đêm và sáng trời rét. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm 13/3, cũng như chiều tối và đêm 16/3, có mưa rào và có nơi có giông.

Trung Bộ: Từ ngày 10-14/3 có mưa, mưa rào; riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi ngày 10/3 và từ 13-14/3 có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Từ ngày 15-16/3, thời tiết ổn định hơn, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trưa và chiều giảm mây, trời nắng; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 10-16/3, thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội: Từ ngày 10-12/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng; đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13-15/3, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, có mưa vài nơi; trưa và chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 17-19 độ, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ.

Thời tiết ngày diễn ra bầu cử 15/3

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, trong ngày diễn ra bầu cử (15/3), thời tiết tại các khu vực trên cả nước cơ bản thuận lợi.

Cụ thể, ở các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa, nhưng vùng đồng bằng ven biển có sương mù và sương mù nhẹ, một vài nơi có mưa nhưng chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng, trưa và chiều trời tạnh ráo.

Các tỉnh miền Trung, sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng. Ở cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết cơ bản ít mưa, trời nắng, chưa có dấu hiệu của nắng nóng. Trên các vùng biển, ven bờ, gió đông bắc không quá mạnh, phổ biến dưới cấp 5.

Ông Khiêm cũng lưu ý, từ thực tế các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh) có xu hướng xảy ra ngày càng phức tạp, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời có biện pháp phòng tránh.