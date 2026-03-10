Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc và tiếp tục tràn sâu xuống khu vực Trung Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ, sau những đợt mưa rào do hội tụ gió trên cao, hôm nay (10/3), mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu, trời rét rõ rệt, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Thời tiết Hà Nội sau một ngày mưa giông và chuyển rét thì đến trưa 10/3 hửng nắng nhẹ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/3, sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 21-23 độ.

Từ ngày 11/3, không khí lạnh suy yếu về cường độ, Hà Nội không mưa, rét về đêm và sáng; trưa và chiều hửng nắng, thời tiết ấm hơn. Dự báo, khoảng đêm 12-14/3, không khí lạnh tăng cường trở lại, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, rét về đêm và sáng. Từ ngày 15/3, không khí lạnh suy yếu, khu vực mưa vài nơi, rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều nắng ấm.

Do sự kết hợp giữa không khí lạnh và địa hình đón gió, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 10/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.