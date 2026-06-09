Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ, có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 8/6 đến sáng 9/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Miền Bắc đến Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/6, không khí lạnh gây mưa rào và giông; trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm sâu, mức cao nhất không quá 30 độ.

Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Trong khi đó, ngày 9/6, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc nắng nóng. Từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày 9/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.