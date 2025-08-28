Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm).

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 150mm/3h.

Thời tiết miền Bắc bắt đầu vào đợt mưa lớn mới, đề phòng ngập úng ở vùng trũng. Ảnh: Thạch Thảo

Sau đó, từ đêm 30 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Trong đó, lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Ngoài ra, các khu vực khác chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội ngày 29/8, trời nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giảm 2 độ so với hôm qua, cao nhất 31 độ; vẫn khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió tây đến tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.