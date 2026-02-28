Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân ngày 26/2, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, tại Điều 10 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2025 số 109/2025/QH15 quy định người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

- Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng mới được tính là người phụ thuộc đã quá lạc hậu.

Theo Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, người có thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1 triệu đồng được xác định là người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động bao gồm:

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

- Người trong độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

“Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo và sẽ ban hành theo thẩm quyền Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát, nghiên cứu để điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và mức sống của người dân”, công văn của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí nêu rõ.

Trước đó, chia sẻ với PV VietNamNet, TS Nguyễn Ngọc Tú, Giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay, quy định thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng mới được tính là người phụ thuộc đưa ra từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, cho đến nay đã gần 20 năm nên quá lạc hậu, lỗi thời.

Theo ông Tú, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 18 năm nay tăng trên 2 lần, GDP và thu nhập bình quân đầu người cũng đều tăng 2,5-3 lần. Nếu tính cơ học thì thu nhập để xác định người phụ thuộc phải tăng lên 3,5 triệu đồng/tháng. Nhưng, ngay cả mức này cũng chưa thực tế, khó có thể đủ chi phí nuôi dưỡng.

Do đó, ông Tú đề xuất, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc hiện nay là 4,4 triệu đồng/tháng, dự kiến có thể nâng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng. Do đó, chỉ nên loại trừ những người có thu nhập trên 6,2 triệu đồng/tháng, còn dưới mức này vẫn phải được coi là người phụ thuộc.