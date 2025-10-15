Trên sân nhà, Qatar buộc phải thắng UAE để giành ngôi nhất bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau hiệp 1 bế tắc trước lối đá kỷ luật của đối thủ, bước ngoặt đến ở phút 49 khi Akram Afif kiến tạo cho Khoukhi mở tỷ số.

Qatar nghẹt thở giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh: AFC

Ngôi sao số một của Qatar tiếp tục tỏa sáng với pha dọn cỗ thứ hai cho Pedro Miguel ở phút 74, giúp đội chủ nhà dẫn 2-0.

Dù UAE gỡ lại một bàn muộn màng trong thời gian bù giờ, chiến thắng 2-1 vẫn đủ giúp Qatar giành vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp - sau kỳ 2022 tổ chức trên sân nhà.

Saudi Arabia là đội thứ 8 của châu Á góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau - Ảnh: AFC

Tại bảng B, Saudi Arabia và Iraq cũng bước vào lượt trận cuối trong thế “một mất một còn”. Cả hai đều thắng Indonesia trước đó, và chỉ hiệu số cùng số bàn thắng mới có thể phân định.

8 đội bóng châu Á giành vé dự VCK World Cup 2026 gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Uzbekistan và Jordan là hai đội lần đầu góp mặt - Ảnh: FIFA

Trong trận đối đầu trực tiếp, Saudi Arabia áp đảo với 15 cú sút nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Iraq. Trận hòa 0-0 khiến cả hai có cùng 4 điểm và hiệu số +1, song đội bóng của HLV Herve Renard giành ngôi đầu nhờ ghi được nhiều bàn hơn (3 so với 1).

Xác định 28/48 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Kết thúc vòng loại, Qatar và Saudi Arabia chính thức góp mặt ở World Cup 2026, trong khi UAE và Iraq sẽ phải chiến đấu ở vòng play-off để nuôi tiếp giấc mơ Mỹ - Canada - Mexico.

Trước đó, 6 đội bóng châu Á đã giành vé dự VCK World Cup 2026 gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Uzbekistan và Jordan là hai đội lần đầu góp mặt.