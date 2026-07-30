Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iran

Một loại tên lửa của Iran được khai hỏa. Ảnh: Iran Press

Ngày 28/7, CENTCOM tuyên bố lực lượng phòng không Mỹ đã đánh chặn thành công cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo do IRGC phóng từ Iran nhắm vào các đơn vị Mỹ ở Trung Đông. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng đánh phá và muốn đàm phán với Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để giảm căng thẳng sau vụ Ukraine tấn công tàu thương mại Iran trên biển Caspian ngày 25/7. Phía Iran nhấn mạnh mọi đòn tấn công vào công dân hay lợi ích của nước này đều là điều không thể chấp nhận.

Nhật Bản thiệt hại nặng nề sau động đất 7,1 độ Richter

Một trung tâm thương mại bị hư hại sau trận động đất. Ảnh: Kyodo News

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào chiều 28/7 tại Nhật Bản đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng ở tỉnh Kumamoto. Hình ảnh từ Kyodo News ghi nhận dư chấn động đất khiến nhiều nhà cửa, cầu đường và một số trung tâm thương mại trên địa bàn bị hư hại hoặc đổ sập.

Đến sáng 29/7, lực lượng cứu hộ xác nhận có 2 người thiệt mạng và 1 phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng không có phản ứng tại trung tâm thương mại Aeon Mall (thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto). Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện đang khẩn trương triển khai các hoạt động cứu nạn tại khu vực này.

Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp kín với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 28/7, Tổng thống Ukraine Zelensky gặp kín Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông Zelensky đánh giá cuộc gặp "diễn ra tốt đẹp" khi hai bên thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa Patriot, khôi phục ngoại giao để chấm dứt xung đột và gửi lời chia buồn về cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Phía Ukraine cho biết Kiev và Washington đã nhất trí tăng cường đàm phán ở mọi cấp độ vì một nền hòa bình công bằng. Cùng ngày, ông Zelensky cũng gặp các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol để thúc đẩy dự luật cấm vận toàn diện lên Nga và nhấn mạnh vai trò của hệ thống phòng không Patriot.