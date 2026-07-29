Ông Trump cảnh báo Iran về tái áp dụng biện pháp quân sự cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đàm phán chuyên sâu với Iran nhưng sẵn sàng nối lại hành động quân sự mạnh mẽ nếu thương lượng bế tắc. Ông nhấn mạnh thời gian không còn nhiều và tin rằng Iran muốn đạt thỏa thuận vì Mỹ đã giáng những đòn rất mạnh vào họ trước đó.

Ông Trump cho biết đã tạm dừng không kích từ 24/7 theo lời kêu gọi từ các bên trung gian trước cuộc gặp Thủ tướng Israel Netanyahu vào 28/7. Ngược lại, phía Iran khẳng định không đàm phán trực tiếp với Washington mà chỉ nhận thông điệp qua trung gian về các diễn biến hiện tại trong khu vực.

Nhóm Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ quan trọng của Ảrập Xêút

Người phát ngôn quân sự của nhóm Houthi. Ảnh: Anadolu

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen thừa nhận dùng UAV tấn công các cơ sở dầu mỏ quan trọng và tuyến đường ống Đông - Tây của Ảrập Xêút nhằm đáp trả việc vi phạm không phận. Trong khi đó, chính quyền Ảrập Xêút cho biết ngày 27/7 đã đánh chặn nhiều UAV từ Iraq hướng tới các cơ sở dầu mỏ của mình.

Theo các tin tức mới nhất, tình hình leo thang do thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên bị phá vỡ. Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút, khiến liên minh cam kết phản ứng kiên quyết và bảo vệ tàu thuyền qua eo biển Bab al-Mandeb. Hiện chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại hay thương vong.

Triều Tiên kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng

Ông Kim Jong Un cùng vợ và con gái tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Yonhap

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc (27/7/1953 - 27/7/2026), ông Kim Jong Un cùng gia đình đã tham dự nhiều hoạt động quy mô lớn tại Bình Nhưỡng. Gia đình nhà lãnh đạo đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, đặt vòng hoa tưởng niệm các binh sĩ hy sinh và trò chuyện với các cựu chiến binh.

Sự kiện còn có lễ diễu hành tái hiện hình ảnh giai đoạn 1950 - 1953 cùng sự góp mặt của nhiều lực lượng và khí tài hiện đại, kết hợp biểu diễn nghệ thuật. KCNA nhấn mạnh các hoạt động này nhằm tôn vinh thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ.

Tân Thủ tướng Anh cam kết ủng hộ Ukraine 100%

Thủ tướng Anh Andy Burnham (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 27/7, Thủ tướng Anh Andy Burnham đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Portsmouth, khẳng định cam kết ủng hộ Kiev 100%. Ông Zelensky là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên ông Burnham tiếp đón sau khi nhậm chức. Tổng thống Ukraine đánh giá mối quan hệ hai nước đang ở mức mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

Anh thông báo chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống tác chiến điện tử "Stone Cloak" cho Ukraine tự sản xuất hàng loạt. London cho biết đã viện trợ tổng cộng 25 tỷ Bảng cho Kiev từ năm 2022. Trước đó, cựu Thủ tướng Keir Starmer đã công bố khoản hỗ trợ 300 triệu Euro giúp Ukraine trang bị 16 máy bay Gripen.