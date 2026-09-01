Mỹ và Iran leo thang căng thẳng sau các cuộc tấn công bất ngờ

Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: ISNA

Ngày 30/8, quân đội Mỹ tấn công 2 bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz do phát hiện chuẩn bị phóng tên lửa gắn thủy lôi. Đáp trả, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan nhưng bị đánh chặn và chưa ghi nhận thiệt hại. Đây là đợt tập kích đầu tiên của Mỹ vào Iran kể từ 29/7, đánh dấu sự gia tăng căng thẳng trở lại giữa hai nước và làm giá dầu thế giới tăng mạnh.

Phía Iran cáo buộc Mỹ gây thương vong cho binh sĩ lẫn dân thường, đồng thời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cam kết sẽ "ăn miếng trả miếng" và gọi đây là sai lầm chiến lược của ông Trump. Diễn biến này xảy ra khi Iran và Oman đang thảo luận về khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz. Dù ông Trump ưu tiên gia tăng trừng phạt kinh tế gần đây, Nhà Trắng khẳng định hiện không có cuộc thương lượng trực tiếp nào với Tehran.

Hiệu trưởng Nepal dũng cảm cứu 900 học sinh khỏi trận lũ quét

Quyết định của Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã kịp thời cứu mạng các học sinh trước khi lũ quét mang theo bùn đất nhấn chìm Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, Nepal. Ảnh: Prameya News

Ngày 26/8, ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường Tribhuvan Trishuli (huyện Nuwakot, Nepal) đã kịp thời sơ tán 900 học sinh lên vùng đất cao ngay trước khi trận lũ quét thảm khốc tràn vào thị trấn. Nhận được 4 cảnh báo liên tiếp, ông quyết định cho học sinh nghỉ học cấp tốc, giúp toàn trường thoát nạn trong gang tấc chỉ trước vài phút khi dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi khu chợ và nhấn chìm nhà nội trú.

Thảm họa lũ quét xuất phát từ vụ sụp sông băng tại biên giới Nepal - Tây Tạng đã khiến 788 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích tính đến ngày 30/8. Ít nhất 69 trường học bị phá hủy hoặc hư hại, ảnh hưởng tới 19.000 học sinh. Trước quy mô thiệt hại nặng nề, Ngoại trưởng Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để ứng phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thông tin gây xôn xao về nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Ngày 30/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ đăng tải hình ảnh mới chụp ngày 25/6/2026 từ trong nhà tù Mỹ lên mạng xã hội X. Bức ảnh ghi lại cảnh ông mặc đồ thể thao màu xám, mỉm cười và giơ ngón tay làm ký hiệu chữ "V". Ông chia sẻ đây là "món quà nhỏ" thể hiện tinh thần kiên định và gửi lời cảm ơn tới gia đình cùng những người ủng hộ ông tại quê nhà.

Theo các tin tức mới nhất, động thái này thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh tình hình chính trị Venezuela biến động và Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đang làm lãnh đạo lâm thời sau khi ông bị Mỹ bắt giữ hồi tháng 1. Tòa án liên bang Mỹ đã ấn định lịch xét xử ông Maduro cùng vợ vào ngày 1/6/2027. Ông hiện đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng và có thể nhận bản án kéo dài nhiều thập kỷ nếu bị kết tội.

Ông Trump đăng video dọa tấn công đảo Kharg của Iran, thêm tàu bốc cháy ở Hormuz

Video mô phỏng cảnh quân đội Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran. Video: truthsocial/@realDonaldTrump

Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video mô phỏng cảnh đảo Kharg của Iran bị ném bom kèm tuyên bố hòn đảo đã bị thổi bay thành từng mảnh. Đảo Kharg là nơi trung chuyển 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và từng nhiều lần nhận cảnh báo từ ông Trump. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tập kích đảo Larak, khiến Iran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và UAV về phía Jordan và UAE.

Trong một diễn biến khác vào ngày 31/8, Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy và dừng lại hoàn toàn do va phải 2 thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz. Phía Iran cảnh báo các công ty vận tải biển không nên bị lừa bởi các hành động của quân đội Mỹ để tránh nguy hiểm. Trước đó, dù Iran đã phong tỏa eo biển, một số tàu vẫn di chuyển qua vùng biển gần Oman với sự hỗ trợ từ Mỹ.