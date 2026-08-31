Theo TASS, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 30/8 đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh mới của ông trên mạng xã hội X. Bức ảnh hiển thị ngày chụp là 25/6/2026, là một trong những hình ảnh mới nhất của nhà lãnh đạo Venezuela kể từ khi ông bị chính phủ Mỹ bắt giam vào đầu tháng 1.

Trong bức ảnh mới, ông Maduro mặc bộ đồ thể thao màu xám, một tay cầm kính mắt, một tay làm ký hiệu chữ "V", đứng dựa vào một bức tường và mỉm cười.

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

"Một món quà nhỏ của tình yêu và hy vọng. Tôi gửi bức ảnh này như một lời cảm ơn với tất cả các cháu trai, cháu gái, tất cả trẻ em và tất cả những người dân yêu thương chúng tôi. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi vẫn kiên định, với trái tim tràn đầy tình yêu của các bạn", ông Maduro viết trong bài đăng đính kèm bức ảnh.

Theo giới quan sát, việc ông Maduro xuất hiện trong bức ảnh mới đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, trong bối cảnh tương lai chính trị của Venezuela đang có nhiều thay đổi sau khi ông bị đưa sang Mỹ. Ngay sau khi ông Maduro bị bắt giam, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez trở thành nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela.

Vào cuối tháng 7, tòa án liên bang Mỹ đã ấn định ngày xét xử chính thức với vợ chồng ông Maduro là ngày 1/6/2027. Ở thời điểm hiện tại, ông Maduro đang phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine. Nếu bị kết tội, nhà lãnh đạo Venezuela có thể phải đối mặt với bản án kéo dài nhiều thập kỷ.