Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị miễn nhiệm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp. Ảnh: Pongyang Times

Truyền thông Triều Tiên đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol đã bị miễn nhiệm và chuyển sang làm Phó ban thứ nhất ban Công nghiệp Quân nhu. Ông Kim Song-gi, Giám đốc Tổng cục Chính trị, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Quyết định cải tổ này được đưa ra tại cuộc họp Quân ủy Trung ương khóa 9 do Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì.

Động thái cải tổ diễn ra ngay sau khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc. Năm nay, cuộc tập trận gây chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút ngắn thời gian, đồng thời chỉ trích sự kiện này mang tính khiêu khích Triều Tiên. Ông Trump cũng trích dẫn việc Seoul không ủng hộ chiến dịch nhắm vào Iran và đưa ra lời khen ngợi dành cho ông Kim Jong Un.

Nỗ lực cứu hộ lũ quét tại Nepal và Trung Quốc

Tìm kiếm nạn nhân sau lũ quét. Ảnh: Cảnh sát Nepal

Hoạt động cứu hộ sau trận lũ quét ngày 26/8 tại biên giới Nepal - Trung Quốc đã sang ngày thứ 5. Tính đến tối 29/8, thảm họa khiến 675 người chết ở Nepal và 7 người chết tại Trung Quốc, cùng khoảng 3.000 người mất tích. Việc cứu hộ đường không bị tạm dừng ban đêm, giao thông tới vùng xa xôi bị gián đoạn và Nepal chật vật xử lý số thi thể thu gom được.

Cập nhật từ các tin tức quốc tế, hai nước cam kết hợp tác tái thiết và phòng chống thiên tai. Trung Quốc đã cử đội chuyên trách hỗ trợ cứu hộ đường hầm, đồng thời viện trợ tiền mặt và vật tư tới Nepal. Song song đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nâng mức viện trợ nhân đạo cho Nepal lên 3,6 triệu USD để cấp lương thực khẩn cấp cho 10.000 hộ gia đình.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân Nga

Vụ tấn công của UAV Nga vào kho đạn dược của Ukraine tại quận Bucha, gần Kiev đã gây cháy nổ lớn và thương vong nghiêm trọng. Video: CNN

Cuộc tập kích bằng UAV của Nga vào một kho đạn dược tại quận Bucha gần Kiev hôm 29/8 đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Sự cố gây nổ lớn kéo dài, phá hủy nhiều nhà dân. Tổng thống Zelensky chỉ trích sự tắc trách khi lưu trữ vật liệu nổ gần khu dân cư và tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự để trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Đêm 30/8, Ukraine tiến hành đáp trả khi tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở vùng Leningrad và một căn cứ không quân tại vùng Krasnodar của Nga. Thống đốc Leningrad xác nhận UAV rơi gây hỏa hoạn tại Kirishi dù phòng không bắn hạ 42 UAV. Trước đó vào đêm 29/8, lực lượng Kiev cũng tập kích một nhà kho thương mại điện tử Ozon tại Rostov-on-Don thuộc lãnh thổ Nga.

Ukraine lên kế hoạch tấn công Nga bằng 1.000 UAV mỗi ngày

Đám cháy bùng phát ở nhà máy lọc dầu Kirishi tại vùng Leningrad của Nga sau khi bị UAV Ukraine tấn công ngày 30/8. Ảnh: Militarnyi

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có kế hoạch tăng gấp 3 sản lượng UAV tầm xa, nâng từ mức trung bình 300 chiếc/ngày lên 1.000 chiếc/ngày để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông Zelensky, các cuộc tập kích tầm xa thời gian qua đã gây khó khăn cho kinh tế và hậu cần của Nga, làm giảm dự trữ, sụt giảm xuất khẩu xăng dầu và buộc Moscow phải lần đầu nhập khẩu xăng.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa sẽ giúp Kiev gia tăng sức ép nếu Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự và từ chối đàm phán. Bên cạnh đó, cuộc họp Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine cũng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực phòng không và đẩy nhanh sản xuất các loại UAV đánh chặn để đối phó với dòng UAV Shahed động cơ phản lực của lực lượng Nga.