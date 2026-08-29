Cửa khẩu Nepal - Trung Quốc biến mất sau lũ quét tàn khốc

Ảnh chụp trước khi lũ quét xảy ra. Ảnh: PLA Weibo

Ảnh chụp sau lũ quét cho thấy toàn bộ cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc đã bị cuốn trôi. Ảnh: PLA Weibo

Trận lũ quét thảm khốc ngày 26/8 đã cuốn phăng cửa khẩu đường bộ Gyirong trên biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh chụp từ trên không cho thấy dòng nước lũ tàn phá nhiều cầu đường, nhà cửa, làng mạc cùng các công trình quan trọng như trụ sở hải quan, đồn cảnh sát Trung Quốc và cảng Rasuwa của Nepal. Cửa khẩu này từng chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024.

Tính đến sáng 28/8, thảm họa khiến ít nhất 389 người chết, 466 người bị thương và hơn 1.300 người mất tích, bao gồm nhiều du khách quốc tế. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khoảng 40km đường bộ và hàng chục cây cầu bị phá hủy. Trong khi chính quyền hai nước tập trung cứu trợ, cộng đồng quốc tế cũng khẩn trương hỗ trợ trước nguy cơ vỡ bờ của một hồ nước mới hình thành.

Iran dọa đánh vào lợi ích kinh tế của Mỹ

Iran dọa đánh vào lợi ích kinh tế của Mỹ nếu không dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: WANA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ nhắm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ một cách toàn diện nếu lệnh phong tỏa hàng hải tiếp diễn. Ông Rezaei tuyên bố Iran đã phá vỡ lệnh phong tỏa trong thời gian ngừng bắn để xuất khẩu 70 - 80 triệu thùng dầu, đưa hoạt động bán dầu trở lại mức trước khi bị trừng phạt nhờ các tuyến xuất khẩu mới.

Theo các tin tức ghi nhận từ khu vực, ông Rezaei khẳng định Beirut và phía nam thành phố là lằn ranh đỏ của Tehran, đồng thời tin rằng Israel sẽ buộc phải rút khỏi Lebanon. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ nắm quyền kiểm soát và đang phong tỏa eo biển Hormuz. Tehran cũng cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ ký hồi tháng 6.

Quốc vương cao tuổi nhất châu Âu qua đời

Vua Harald V lúc sinh thời. Ảnh: Hoàng gia Na Uy

Vua Na Uy Harald V, quốc vương cao tuổi nhất châu Âu, đã qua đời ngày 28/8 ở tuổi 89 sau 35 năm trị vì. Ông ra đi thanh thản tại Bệnh viện Đại học Oslo do thiếu máu tán huyết. Thái tử Haakon sẽ kế vị ngai vàng, trở thành Tân vương Haakon VIII. Chính phủ và người dân Na Uy chìm trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của vị quân chủ gắn bó từ năm 1991.

Sinh năm 1937, Vua Harald V từng sống lưu vong tại Mỹ thời Thế chiến II trước khi trở về nước năm 1945. Ông học trường công lập, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp Đại học Oxford. Lên ngôi năm 1991 ở tuổi 53, ông cùng Hoàng hậu Sonja thực hiện lễ thánh hiến truyền thống. Ngoài trọng trách hoàng gia, ông còn là vận động viên đua thuyền buồm từng 3 lần dự Thế vận hội.

Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chỉ đạo đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ" có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời giao Bộ Nội vụ cập nhật hệ thống thông tin địa lý. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại đổ vỡ và hai nước trả đũa thuế quan lẫn nhau. Ông Trump so sánh quyết định này với việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trước đó.

Dù khẳng định việc đổi tên không nhằm gửi thông điệp, ông Trump vẫn chỉ trích Canada trục lợi thương mại từ Mỹ khi khiến Washington thua thiệt hơn 60 tỷ USD mỗi năm. Ông tuyên bố áp thuế mạnh lên ô tô Canada để buộc nhà sản xuất chuyển sang Mỹ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn đề xuất khả năng đổi tên cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong tương lai.