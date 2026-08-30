Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động dùng nhiên liệu rắn

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu tại thao trường Kura thuộc vùng Kamchatka cách đó 6.700km. Vụ phóng nhằm xác nhận các đặc tính chiến thuật, kỹ thuật và khả năng bay của tổ hợp này.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động dùng nhiên liệu rắn. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã thực hành quy trình triển khai khẩu đội phóng tới khu vực hẻo lánh nhưng không tiết lộ cụ thể loại tên lửa sử dụng. Trước đó vào tháng 5, Nga từng phóng một ICBM Yars từ Plesetsk trong cuộc diễn tập hạt nhân với Belarus. Vụ thử mới diễn ra sau khi xuất hiện báo cáo chưa kiểm chứng về việc UAV Ukraine nhắm vào sân bay vũ trụ này.

Nepal an táng hàng trăm thi thể nạn nhân lũ quét trong mộ tập thể

Trận lũ quét tàn khốc đã cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Nepal. Ảnh: Kathmandu Post/Nepal Photo Library

Do các nhà xác quá tải và thi thể bắt đầu phân hủy, giới chức huyện Chitwan (Nepal) phải tiến hành chôn hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính tại thị trấn hành hương Devghat. Trong số 233 thi thể tìm thấy ở đây, chỉ 4 trường hợp nhận dạng được. Mẫu ADN sẽ được thu thập và khu vực chôn cất được đánh dấu để hỗ trợ người thân tìm kiếm sau này.

Việc xác định danh tính gặp thách thức lớn do nạn nhân bị biến dạng nặng và phủ bùn đất, khiến Nepal phải đề nghị nước ngoài hỗ trợ bảo quản. Cập nhật đến ngày 29/8, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc đã làm 633 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích. Hai huyện Chitwan và Nawalparasi East là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc công bố hình ảnh hậu lũ quét Tây Tạng

Đội cứu hộ Trung Quốc tới cửa khẩu Gyirong, tâm điểm của trận lũ quét. Ảnh: CCTV

Đài truyền hình Trung Quốc vừa đăng tải hình ảnh cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của trận lũ quét tại khu vực Tây Tạng giáp biên giới Nepal. Chiều 28/8, các đội cứu hộ đã tới được cửa khẩu Gyirong sau khi vượt qua núi cao và những dòng sông chảy xiết. Khung cảnh tại hiện trường ngập tràn bùn đất, đá vụn và các khu vực xung quanh đều đổ nát.

Theo các tin tức và hình ảnh vệ tinh được công bố, toàn bộ cửa khẩu Gyirong - điểm giao thương và du lịch quan trọng giữa Tây Tạng và Nepal - đã bị san phẳng. Sang ngày 29/8, lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động rà soát, kiểm tra chi tiết các điểm trọng yếu liên tục suốt ngày đêm bất chấp địa hình lầy lội và cực kỳ hiểm trở.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận chức vụ mới ở Italia

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto (phải) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Ngày 28/8, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã đồng ý làm cố vấn không biên chế cho Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto. Ông Fedorov sẽ hỗ trợ Italia phát triển công nghệ tác chiến hiện đại và đối phó thách thức an ninh. Dù đảm nhận vai trò mới, ông khẳng định vẫn hoạt động chủ yếu tại Ukraine và dự định ghé thăm Mỹ trong thời gian tới.

Phía Italia đánh giá cao ông Fedorov trong việc đổi mới tác chiến tiền tuyến nhờ ứng dụng công nghệ. Trước đó, ông là một trong những quan chức được yêu mến nhất Ukraine nhờ giám sát nhiều cải cách quân sự quan trọng. Việc ông bị Tổng thống Zelensky miễn nhiệm vào giữa tháng 7 từng gây bất ngờ cho công chúng trước khi ông nhận được nhiều lời mời hợp tác quốc tế.