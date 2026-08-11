Nga từ chối đóng băng xung đột, kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 9/8 bác bỏ khả năng đóng băng xung đột với Ukraine, nhấn mạnh cuộc chiến chỉ kết thúc khi giải quyết triệt để các nguyên nhân gốc rễ. Ông Galuzin chỉ trích Kiev mất liên lạc với thực tế và gây bất mãn qua các vụ tấn công UAV vào cơ sở phục vụ hoạt động của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC). Cùng ngày, Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư Vasyutinskoye và Toretskoye ở Donetsk.

Liên quan đến tình hình chiến sự, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 9/8 nhận định Triều Tiên có thể triển khai từ 30.000 đến 50.000 quân tới Nga thời gian tới. Ông Zelensky cũng xác nhận phát hiện tên lửa Triều Tiên tại Ukraine và kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hợp tác phòng không, UAV với Kiev. Hiện Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận công khai về các thông tin trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gia tăng sức ép kinh tế với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang giảm căng thẳng để theo dõi cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Iran với lạm phát cao và cạn kiệt tài chính. Ông Trump nhận định các biện pháp phong tỏa hàng hải của Mỹ đã đẩy Iran vào thế khó, trong khi giá dầu giảm xuống khoảng 75 USD/thùng giúp hạ nhiệt tác động đối với người dân Mỹ.

Cùng ngày, ông Trump đăng biểu đồ thể hiện sự sụt giảm của đồng rial từ đầu năm 2025. Theo tin tức từ hãng thông tấn WANA, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Trước đó, Tehran từng đưa ra 6 yêu cầu buộc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và rút quân. Hiện chưa rõ nhân sự mới có làm thay đổi các yêu cầu này hay không.

Thượng nghị sĩ Mỹ nhận định ông Trump thua trong đối đầu với Iran

Xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Ảnh: WANA

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Chris Murphy tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thua trong cuộc xung đột với Iran, khiến nước Mỹ suy yếu còn Iran ngày càng mạnh hơn. Phát biểu trên NBC ngày 9/8, ông Murphy cho biết sẽ ủng hộ một thỏa thuận chấm dứt chiến sự để mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt gánh nặng giá cả cho người dân Mỹ. Ông khẳng định sẽ phản đối cấp thêm ngân sách tiếp tục cuộc chiến.

Cuối tuần trước, 11 thượng nghị sĩ Dân chủ đã đệ trình nghị quyết chung lên Quốc hội Mỹ yêu cầu rút toàn bộ lực lượng khỏi các hoạt động quân sự chống Iran. Thượng nghị sĩ John Hickenlooper chỉ trích đây là chiến dịch bất hợp pháp, gây thương vong cho binh sĩ Mỹ, khiến giá xăng tăng mạnh và làm cạn kiệt kho vũ khí. Các nhà lập pháp nhấn mạnh chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến theo Hiến pháp.