Ông Trump siết quyền quốc tịch theo nơi sinh, cấm du lịch sinh con

Ông Trump ban hành sắc lệnh hạn chế quyền cấp quốc tịch theo nơi sinh. Ảnh: EPA

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hai sắc lệnh hành pháp siết chặt quy định cấp quốc tịch theo nơi sinh và cấm "du lịch sinh con". Quyết định đưa ra hơn một tháng sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nỗ lực đầu tiên của ông. Ông Trump khẳng định việc điều chỉnh là cần thiết vì quy định gốc vốn dành cho con cái nô lệ sau nội chiến, chứ không phải để trục lợi kinh doanh.

Theo Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, sắc lệnh thứ nhất mở rộng nhóm không đủ điều kiện nhận quốc tịch gồm kẻ thù của Mỹ, thành viên tổ chức khủng bố và người đại diện cho chính phủ nước ngoài. Sắc lệnh thứ hai cấm du lịch sinh con, chỉ đạo các viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực cho người nhập cảnh tạm thời với mục đích chính là để con lấy quốc tịch Mỹ.

Xả súng kinh hoàng ở Thái Lan: Học sinh gây án, hơn 20 người thương vong

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Trường Trung học Debsirin Nonthaburi đi cấp cứu sáng 7/8. Ảnh: Đội Cứu hỏa và Cứu nạn Boonpiwa

Sáng 7/8, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại Trường Debsirin Nonthaburi (Thái Lan) khiến ít nhất 8 người tử vong và 15 người bị thương. Nghi phạm là nam học sinh lớp 9 mặc đồng phục thể dục, sử dụng súng ngắn 9mm bắn sát hại ông bà tại nhà riêng trước khi đến trường nã đạn làm 3 giáo viên cùng 3 học sinh thiệt mạng, sau đó đối tượng cố thủ và tự sát trên tầng 3.

Lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tìm thấy hàng chục viên đạn. Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã bắn 26 phát bằng khẩu súng của người ông và tử vong do tự sát. Nhà chức trách đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực và ngừng livestream để không cản trở điều tra. Trước đó vào tháng 2, một vụ nổ súng trường học khác ở Hat Yai cũng khiến 1 giáo viên thiệt mạng.

Đức giới thiệu khinh hạm mới có khả năng đối phó vũ khí siêu thanh

Khinh hạm GMF 140 của Đức. Ảnh: TWZ

Tập đoàn Rheinmetall của Đức vừa giới thiệu mẫu khinh hạm GMF 140 nhằm xuất khẩu cho Mỹ và các đồng minh NATO. Tàu dài khoảng 140m, lượng giãn nước hơn 6.600 tấn, cùng phân khúc với các dòng khinh hạm Constellation hay Type 26. Kích thước này tạo đủ không gian tích hợp radar cỡ lớn, đáp ứng khả năng tác chiến chống tên lửa siêu thanh và đạn đạo.

GMF 140 có thể vận hành trên nền tảng AEGIS hoặc CMS330 và tích hợp 64 ống phóng thẳng đứng Mk 41, mang tối đa 256 tên lửa ESSM hoặc kết hợp tên lửa Tomahawk. Ngoài ra, tàu còn có pháo 127mm, vũ khí laser, thiết kế giảm phản xạ radar cùng hệ thống sonar hiện đại. Tàu chỉ cần khoảng 90 thủy thủ cơ bản và bổ sung thêm 35 người khi cần.

Israel bãi nhiệm 2 quan chức Mossad vì kế hoạch lật đổ chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Netanyahu và Giám đốc Mossad Gofman. Ảnh: Times of Israel.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) Roman Gofman vừa cách chức hai quan chức cấp cao gồm lãnh đạo bộ phận tình báo và phụ trách bộ phận Iran. Hai người này đã xây dựng kế hoạch tác chiến nhằm lật đổ chính quyền Iran bằng cách hỗ trợ các nhóm sắc tộc thiểu số và thúc đẩy biểu tình. Thủ tướng Netanyahu từng thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 2.

Đánh giá cho thấy kế hoạch lật đổ chính quyền Iran đã thất bại hoặc chưa từng được triển khai thực tế. Dù mối quan hệ giữa ông Gofman và hai quan chức có căng thẳng, việc rời vị trí diễn ra trên cơ sở đồng thuận thuộc đợt tái cơ cấu quy mô lớn của Mossad và họ sẽ nhận nhiệm vụ khác. Hiện chính quyền Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.