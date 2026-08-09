Elon Musk hạn chế Starlink cho Ukraine

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Tỷ phú Elon Musk tiếp tục từ chối cho phép Ukraine dùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái (UAV) tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã nỗ lực vận động thông qua các kênh không chính thức nhưng không thành công. Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng đã nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump tác động nhưng chưa nhận được cam kết.

Dù đã cung cấp hàng chục nghìn thiết bị Starlink cho Ukraine từ đầu cuộc xung đột năm 2022, ông Musk nhiều lần kêu gọi Kiev hướng tới thỏa thuận hòa bình và cảnh báo nguy cơ xảy ra Thế chiến III. Tỷ phú từng từ chối kích hoạt Starlink hỗ trợ Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen năm 2023 vì không muốn SpaceX leo thang xung đột. Phía Nga cũng cho rằng ông Musk nên ngừng hoàn toàn dịch vụ này tại Ukraine.

Ông Trump công bố đòn thuế mới cạnh tranh với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tối 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 15% và ấn định giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon từ tháng 12 nhằm khôi phục ngành sản xuất trong nước. Nhà Trắng cho biết tỷ trọng sản xuất polysilicon của Mỹ đã giảm từ 50% năm 2005 xuống dưới 2% năm 2024, khiến nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang chiếm tới hơn 90% sản lượng polysilicon toàn cầu.

Theo các tin tức từ giới quan sát, động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung. Bắc Kinh chỉ trích Mỹ lạm dụng quyền lực nhà nước, gây gián đoạn thương mại và khẳng định chủ nghĩa bảo hộ không giúp Mỹ tăng cạnh tranh. Quyết định của Washington đưa ra ngay sau khi Trung Quốc siết xuất khẩu UAV, trừng phạt 7 công ty Mỹ, trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.

Ukraine cam kết ngừng tấn công cảng dầu liên quan tới Mỹ

Lính Ukraine mang theo máy bay không người lái. Ảnh: ABC

Theo một quan chức Mỹ, Ukraine đã cam kết ngừng tấn công một số tàu chở dầu không thuộc Nga và bến cảng kết nối hệ thống đường ống trên Biển Đen thuộc sở hữu quốc tế. Trước đó, cả Mỹ và Kazakhstan đều phản đối các vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) tại cảng Novorossiysk của Nga - nơi đảm nhận khoảng 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan.

CPC có sự tham gia cổ phần của nhiều doanh nghiệp Nga, Kazakhstan, Tây Âu và các tập đoàn năng lượng Mỹ như Chevron, ExxonMobil, Shell. Sau hàng loạt vụ tập kích bằng thiết bị không người lái khiến tàu thuê bởi công ty Mỹ phải ngừng bốc hàng, Ukraine đã thỏa thuận không nhắm vào cơ sở hạ tầng CPC cùng các tàu không bị trừng phạt hay không chở hàng Nga, trong bối cảnh giá năng lượng tăng do căng thẳng tại eo biển Hormuz.