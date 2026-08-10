Iran công bố video hiếm của Lãnh tụ tối cao, yêu cầu Mỹ nhượng bộ

Iran công bố video hiếm về lãnh tụ tối cao. Video: Mehr News

Truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải đoạn video chưa rõ thời điểm của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 3. Video ghi lại cảnh ông giảng tôn giáo, không có dấu hiệu bị thương dù trước đó có tin ông bị gãy chân do các đợt oanh tạc. Việc công bố video bất ngờ này tiếp tục làm gia tăng những đồn đoán về tung tích và sức khỏe của ông.

Liên quan đến tình hình chiến sự, quan chức an ninh Iran Mohammad Bagher Zolghadr yêu cầu Mỹ phải chấm dứt phong tỏa hải quân, rút quân, bồi thường thiệt hại và giải phóng tài sản bị phong tỏa thì mới mở lại eo biển Hormuz. Dù Ngoại trưởng Iran cho biết sắp đạt thỏa thuận với Oman, việc mở lại tuyến đường này vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ khắc phục các vi phạm.

Nga công bố video chiến dịch kiểm soát làng Ivanovka tại Kharkov

Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Ivanovka ở Kharkiv. Video: Zvezda

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 công bố video giành quyền kiểm soát làng Ivanovka ở vùng Kharkiv. Trung đoàn bộ binh cơ giới 126 và Sư đoàn 71 của Nga đã chủ động tấn công đẩy lùi quân Ukraine, đồng thời chặn đứng kế hoạch viện binh của đối phương. Các đơn vị công binh Nga đang rà phá mìn, song song với việc tiến công tại Sumy nhằm thiết lập "vùng đệm an ninh" biên giới.

Theo các tin tức từ giới quan sát, Ivanovka từng đóng vai trò như pháo đài trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kharkiv. Việc mất kiểm soát Ivanovka đã làm gãy một mắt xích quan trọng, tạo bàn đạp cho Nga gây sức ép lên các khu vực lân cận và buộc Ukraine phải điều chỉnh lại tuyến phòng thủ. Diễn biến này diễn ra khi Nga liên tục tập kích các cơ sở hậu cần, tiếp tế của Ukraine.

Israel chuẩn bị khả năng đơn phương tấn công Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) đã ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran. Ảnh: WANA

Kênh 13 của Israel ngày 8/8 đưa tin Tel Aviv đang chuẩn bị phương án đơn phương tấn công Iran nếu xung đột giữa Mỹ và Tehran kết thúc. Động thái này xuất phát từ việc Mỹ đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao". Trước đó, Tướng Dan Caine của Mỹ bày tỏ lo ngại việc tiếp tục leo thang xung đột bằng không kích sẽ tạo ra rủi ro và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó đạt mục tiêu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ám chỉ khả năng hành động đơn phương để kéo dài cuộc đối đầu với Iran, ngay cả khi Washington và Tehran tiến gần thỏa thuận tạm thời mở lại eo biển Hormuz. Dù coi Mỹ là đồng minh lớn nhất, ông Netanyahu khẳng định sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ an ninh đất nước, trong khi giới quan sát nhận định ông vẫn muốn giữ Mỹ tiếp tục can dự vào cuộc xung đột.