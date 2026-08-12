Ông Trump yêu cầu Iran bồi thường, Mỹ phá hủy hết thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra điều kiện mới cho các cuộc đàm phán khi yêu cầu Iran bồi thường cho những thương vong và thiệt hại do họ gây ra trong các xung đột. Động thái này nhằm đáp trả việc quan chức IRGC Mohammad Bagher Zolghadr trước đó đòi Mỹ bồi thường để mở lại eo biển Hormuz. Màn đáp trả qua lại khiến triển vọng sớm đạt thỏa thuận giữa hai nước ngày càng xa vời.

Ngoài ra, ông Trump khẳng định khoản bồi thường phải dành cho gia đình các nạn nhân bị Iran sát hại trong 50 năm qua và trong 5 tháng xung đột gần đây. Ông cho biết đã chỉ đạo các đại diện kiên quyết đưa yêu cầu này vào các cuộc đàm phán tới.

Cùng ngày, ông Trump thông báo Hải quân Mỹ đã rà phá toàn bộ thủy lôi và hoàn toàn kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz.

Thương vong và thiệt hại động đất ở Colombia tăng vọt

Nhiều người bị chôn vùi dưới các tòa nhà bị đổ sập vì động đất. Ảnh: EPA

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra sáng 10/8 tại miền tây Colombia đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Tân Tổng thống Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, triển khai quân đội và huy động mọi nguồn lực cứu hộ. Trận động đất cũng làm ảnh hưởng đến các nước láng giềng như Ecuador, Venezuela và Panama.

Theo các tin tức mới nhất công bố, thiên tai đã làm hư hại khoảng 1.600 tòa nhà, trong đó có 61 công trình sụp đổ hoàn toàn cùng hàng loạt trung tâm y tế, giáo dục. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt tại điểm nóng Quibdó. Trước tổn thất này, Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh đã chủ động đề nghị hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả.

Hàn Quốc từ chối gửi vũ khí cho Ukraine dù Tổng thống Zelensky kêu gọi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã nhận thêm tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên do cạn kiệt hậu phương chiến lược. Ông Zelensky cảnh báo việc Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí qua xung đột sẽ đe dọa các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và các quốc gia khác. Do đó, ông kêu gọi Hàn Quốc cung cấp hệ thống phòng không và vũ khí phòng thủ sau khi tình báo Ukraine xác nhận một đơn vị tên lửa Triều Tiên đã đến Nga.

Phản ứng trước lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Ukraine, phía Hàn Quốc tái khẳng định lập trường không cung cấp vũ khí sát thương do luật pháp nghiêm cấm xuất khẩu vũ khí tới các khu vực có xung đột. Thay vào đó, Seoul cam kết chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo, khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng, hỗ trợ y tế, giáo dục và thiết bị chuyên dụng cho Kiev. Hiện Nga và Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc.