Iran tuyên bố 'rắn' về Hormuz, Mỹ phóng tên lửa chặn tàu hàng ở Vịnh Oman

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Ngày 11/8, Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ khi Mỹ chấp nhận các điều kiện như dừng quân sự, giải phóng tài sản bị phong tỏa và ngừng giao tranh khu vực. Iran cũng gửi thêm các điều kiện bổ sung qua trung gian. Trong khi Mỹ chưa bình luận về tuyên bố mới, phía Pakistan hé lộ tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa hai bên.

Liên quan đến lệnh phong tỏa, ngày 11/8, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire từ trực thăng MH-60 để vô hiệu hóa tàu M/V Vela Nova treo cờ Panama do cố tình di chuyển hướng về cảng Iran. Tính đến nay, quân đội Mỹ tại Trung Đông đã ép 55 tàu thương mại chuyển hướng, vô hiệu hóa 3 tàu và lên kiểm tra 2 tàu có ý định vi phạm lệnh phong tỏa.

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Nga

Cháy tại tỉnh Voronezh của Nga, sau khi có tin Ukraine tấn công một trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries. Ảnh: Kyiv Independent

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Komsomolsk-on-Amur (vùng Khabarovsk Krai) và nhà máy điện ở Angarsk (tỉnh Irkutsk), chưa rõ nguyên nhân nhưng các vị trí này cách Ukraine 6.000km. Tại Voronezh, một trung tâm hậu cần của công ty bán lẻ trực tuyến Wildberries cũng cháy lớn sau loạt nổ. Kiev xác nhận thực hiện không kích tại Voronezh và tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Orenburg. Thống đốc Voronezh cho biết 1 người chết, 2 người bị thương do mảnh vỡ UAV rơi.

Theo các thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội nước này đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất và một nhà máy cơ khí của Nga tại thành phố Orsk (tỉnh Orenburg). Thời gian qua, lực lượng Ukraine thường xuyên nhắm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất vũ khí nằm sâu trong lãnh thổ đối phương nhằm làm suy yếu tiềm lực của Nga.

Hàn Quốc bắt giữ cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc

Trực thăng quân sự tại căn cứ quân sự Mỹ ở Pyeongtaek. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ 2 cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc với cáo buộc nghe lén và làm rò rỉ tài liệu mật. Trong đó, một nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhập cảnh bằng visa du lịch, ở khách sạn gần sân bay Gunsan để nghe lén thông tin liên lạc giữa máy bay chiến đấu Mỹ - Hàn và đài kiểm soát. Các chuyến đi từ tháng 1/2024 của người này đều trùng khớp với các đợt tập trận chung của không quân hai nước.

Nghi phạm thứ hai (45 tuổi, gốc Hàn mang quốc tịch Trung Quốc) bị bắt vì lôi kéo một phụ nữ làm việc tại căn cứ Trại Humphreys (Pyeongtaek) nhằm thu thập tài liệu tập trận mật từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2025. Người này điều hành một cửa hàng vật tư quân đội để che giấu thân phận. Theo luật Hàn Quốc, tội tiếp tay cho thế lực thù địch có thể đối mặt với mức án tù chung thân hoặc phạt tù từ 3 năm trở lên.