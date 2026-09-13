Đường ống dẫn dầu quan trọng của Ảrập Xêút bị tấn công

Đường ống dẫn dầu. Ảnh: oilandgasadvancement

Tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ảrập Xêút nối ra cảng Yanbu trên Biển Đỏ vừa bị UAV xuất phát từ Iraq tấn công, gây hỏa hoạn tại các trạm bơm. Vụ việc khiến một trạm bị thiệt hại nghiêm trọng. Phía Ảrập Xêút đã triển khai lực lượng khẩn cấp bảo vệ hạ tầng và tạm thời không đáp trả nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Iraq xử lý.

Tình trạng tập kích hạ tầng diễn ra khi sản lượng dầu thô tháng 8 của Ảrập Xêút giảm xuống 6,24 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất từ năm 1990. Báo cáo của OPEC cho thấy mức giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với tháng 7. Cuộc xung đột Mỹ - Iran cùng các tuyên bố từ Houthi đang gây áp lực nặng nề lên các tuyến xuất khẩu qua Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ.

Nga không kích trung tâm dữ liệu của Ukraine tại Kiev

Trung tâm dữ liệu thương mại của Ukraine bị tấn công. Video: RT/Mạng xã hội

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tấn công một trung tâm dữ liệu thương mại ở Kiev và cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa của Ukraine. Hãng tin RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở Be Mobile rộng 4.500m² ở thủ đô Ukraine nằm trong loạt mục tiêu liên quan đến quân sự, công nghiệp, hậu cần và cảng biển bị Nga tấn công.

Tại tỉnh Kiev, quân đội Nga cũng đánh trúng một địa điểm gần thị trấn Gostomel, nơi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng để lưu trữ các linh kiện phục vụ việc sản xuất UAV tầm xa. Các cuộc tấn công mới nhất của Nga cũng được cho nhắm vào 2 trung tâm hậu cần tại vùng Khmelnitsky và vùng Dnepropetrovsk đều được sử dụng để lưu trữ linh kiện UAV.

Tổng thống Putin nói các quốc gia trừng phạt Nga đang suy thoái

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 tuyên bố rằng các quốc gia châu Âu khởi xướng trừng phạt Nga đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế và không còn khả năng theo đuổi chính sách đổi mới sáng tạo. Nga đang phải chịu hơn 30.000 lệnh trừng phạt khác nhau. Các quốc gia khởi xướng lệnh trừng phạt đang phải vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách.

Theo tin tức từ TASS, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga trong 3 năm qua đã vượt mức trung bình toàn cầu, khi GDP của nước này tăng 10,3% trong giai đoạn 2023 - 2025. Ngoài ra, Nga vẫn đang tăng cường hợp tác với các đối tác đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo rằng việc châu Âu đưa quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc xung đột chống lại Nga.

Iran không khuất phục trước sức ép, Ảrập Xêút muốn Mỹ giúp đối phó với Houthi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/9 đã chỉ trích các chính sách gây sức ép Mỹ và Israel đối với nước này, khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước các hành vi "bắt nạt". Ông cũng cáo buộc Mỹ tìm cách tạo ra sự chia rẽ trong xã hội Iran thông qua việc liên tục gia tăng lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Al Jazeera, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman ngày 11/9 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đỡ quân đội nước này đối phó với lực lượng Houthi, trong bối cảnh nhóm vũ trang này đang gia tăng tầm ảnh hưởng ở Biển Đỏ. Tình hình Yemen đang trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng Houthi kiểm soát được một số khu vực dọc theo bờ Biển Đỏ.