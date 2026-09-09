Nga cảnh báo tấn công hệ thống tên lửa Mỹ tại Na Uy nếu xung đột nổ ra

Hệ thống phóng tên lửa dạng công-ten-nơ của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các hệ thống tên lửa Mỹ triển khai tại Na Uy cùng cơ sở chỉ đạo sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt của lực lượng răn đe chiến lược Nga nếu xảy ra xung đột. Moscow nhấn mạnh các vũ khí này, vốn có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, có thể bao phủ phần lớn lãnh thổ Nga ở châu Âu.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ đưa một bệ phóng tên lửa cơ động tới Trondheim để tham gia cuộc tập trận Atlantic City 26 của NATO. Cùng với đó, Nga cũng lên tiếng chỉ trích kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Na Uy ở vùng Bắc Cực, trong đó có việc mở rộng Lữ đoàn Finnmark và trang bị các hệ thống rocket tầm xa mới.

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng

Tổng công tố Ukraine Kravchenko vừa đệ đơn từ chức. Ảnh: Ukrmedia

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 7/9 đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Zelensky và quốc hội, gọi đây là một quyết định chính trị đã cân nhắc kỹ. Quyết định từ chức này diễn ra bất chấp việc trước đó trong ngày ông từng tuyên bố không có kế hoạch rời vị trí. Ông Kravchenko khẳng định bản thân hoàn toàn không dính líu đến những cáo buộc sai phạm liên quan đến văn phòng của mình.

Động thái từ chức diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng NABU và SAPO vừa phát hiện một tổ chức tội phạm do quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc liên tục nhận hối lộ từ giữa năm 2025 để bảo kê cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, sau đó tiến hành hợp pháp hóa và hợp lý hóa số tiền thu được thông qua các tài sản cũng như bất động sản.

Canada giáng đòn thuế đáp trả Mỹ

Căng thẳng giữa Canada và Mỹ đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ảnh: Kashmir Observer

Từ ngày 8/9, Canada chính thức áp thuế 15 - 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD (19,95 tỷ USD). Quyết định này nhắm vào các mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách của Mỹ như thép, sản phẩm từ sữa, máy móc nông nghiệp và điện tử. Phía Canada khẳng định đây là đòn trả đũa việc Mỹ áp thuế 50% hôm 22/8, nhưng sẽ miễn trừ cho các lô hàng đang trên đường vận chuyển.

Căng thẳng giữa hai bên liên tục leo thang khi Thủ tướng Canada Mark Carney yêu cầu chính quyền Mỹ đàm phán nghiêm túc. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Ottawa và thực hiện đòn khiêu khích như ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ". Tranh chấp còn phức tạp do Mỹ phản đối các quy định bảo vệ tiếng Pháp tại Quebec, điều ông Carney khẳng định là quyền lợi không thể đánh đổi.

Ảrập Xêút thề đáp trả mạnh mẽ nhóm thân Iran ở Yemen

Các tay súng Houthi ở Sanaa, Yemen. Ảnh: Xinhua

Lực lượng liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các vụ tấn công nguy hiểm của nhóm Houthi ở Yemen. Các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhắm vào nhiều thành phố, cơ sở dầu mỏ cùng tàu thuyền khiến 73 người bị thương và làm gián đoạn một số hoạt động. Xung đột bùng phát từ tháng 7, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh 4 năm.

Theo tin tức, bất chấp lực lượng Ảrập Xêút huy động ở biên giới, Houthi vẫn tuyên bố phong tỏa vận tải biển ở Biển Đỏ, nhắm vào nhà máy lọc dầu Aramco và giao tranh trên bộ với lực lượng chính phủ Yemen tại cảng Mocha. Các đòn tấn công vào khu vực dân sự, kinh tế này vấp phải sự lên án gay gắt từ Ai Cập và Jordan, khi Ảrập Xêút khẳng định quyền tự vệ.