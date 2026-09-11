Máy bay Tổng thống Ukraine suýt bị UAV đâm trúng khi rời Moldova

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE-EPA

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ngày 9/9 tiết lộ một máy bay không người lái suýt va chạm với phi cơ chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska. Sự việc xảy ra khi chuyên cơ cất cánh từ Moldova đến Oslo để tham dự lễ tang cố Quốc vương Na Uy. Phát biểu của lãnh đạo Na Uy không nêu rõ đây là hành vi cố ý hay tai nạn vô tình.

Trước đó vào ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Moldova cũng đã ghi nhận một vụ xâm phạm không phận bởi máy bay không người lái nghi thuộc dòng Shahed, thiết bị này sau đó đã rơi xuống một cánh đồng. Thủ tướng Støre nhấn mạnh đây là tình huống căng thẳng khi nhà lãnh đạo Ukraine liên tục phải đối mặt với các nguy cơ an ninh và báo cáo về các cuộc tập kích.

Ông Trump dự đoán xung đột với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran sẽ tiếp tục duy trì xung đột đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ nhằm gây sức ép chính trị lên chính quyền của ông. Lãnh đạo Mỹ thừa nhận giá xăng dầu trong nước khó có thể giảm trước mốc thời điểm này, đồng thời cho rằng Tehran đang nỗ lực can thiệp bầu cử để Mỹ đưa một chính quyền yếu kém hơn lên nắm quyền.

Theo các tin tức ghi nhận, giá dầu toàn cầu đã vượt mốc 100 USD/thùng do giao tranh tại eo biển Hormuz, kéo giá xăng trung bình tại Mỹ lên 4,22 USD/gallon. Dù các dự báo ban đầu về cuộc khủng hoảng nhanh chóng kết thúc không thành hiện thực, ông Trump khẳng định Iran sắp sụp đổ và tin rằng người dân Mỹ vẫn ủng hộ chiến dịch đối ngoại hiện tại.

Pakistan có thể kích hoạt Hiệp ước Mecca nếu Houthi tiếp tục tấn công Ảrập Xêút

Lực lượng Houthi tấn công mục tiêu bên phía Ảrập Xêút. Ảnh: Jerusalem Post

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 9/9 cảnh báo các cuộc tấn công tiếp diễn của lực lượng Houthi vào Ảrập Xêút có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung Mecca. Tuyên bố đưa ra sau khi Houthi tập kích miền nam Ảrập Xêút khiến ít nhất 73 người bị thương, buộc phía Ảrập Xêút đáp trả bằng các đợt không kích vào nhiều tỉnh tại Yemen giữa bối cảnh xung đột leo thang từ đầu tháng 8.

Hiệp ước Mecca vừa được Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan ký kết cách đây một tháng nhằm tăng cường an ninh tập thể giữa ba quốc gia. Thỏa thuận này có cơ chế bảo vệ tương tự Điều 5 của NATO, quy định rõ mọi cuộc tấn công nhắm vào một nước thành viên sẽ coi như tấn công vào cả ba bên, bắt buộc các quốc gia còn lại phải can thiệp quân sự để hỗ trợ nếu cần thiết.