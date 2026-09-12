Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 tuyên bố rằng các quốc gia châu Âu khởi xướng trừng phạt Nga đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế và không còn khả năng theo đuổi chính sách đổi mới sáng tạo.

"Nga đang phải chịu hơn 30.000 lệnh trừng phạt khác nhau. Đó là con số gấp đôi tổng số lệnh trừng phạt áp đặt cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Tuy nhiên, các quốc gia khởi xướng lệnh trừng phạt đang phải vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách, nợ công gia tăng và sự sụt giảm của ngành công nghiệp. Họ không thể thực hiện các chính sách đổi mới sáng tạo giống như Nga để giải quyết tình hình", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng nhận định của ông dựa trên số liệu thống kê khách quan, không phải suy đoán đơn thuần. Ngoài ra, Nga vẫn đang tăng cường hợp tác với các đối tác "đáng tin cậy".

"Chúng tôi vẫn đang củng cố chủ quyền quốc gia và thúc đẩy hợp tác với các đối tác đáng tin cậy. Thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ, bắt nguồn từ việc các động lực tăng trưởng mới đang thay thế các nền kinh tế cũ", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga trong 3 năm qua đã vượt mức trung bình toàn cầu, khi GDP của nước này tăng 10,3% trong giai đoạn 2023 - 2025.

Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo rằng việc châu Âu đưa quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với "một cuộc xung đột chống lại Nga".

"Nhiều quốc gia châu Âu đang nói tới khả năng đưa quân tới Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Giới chức châu Âu đang reo rắc cho người dân của họ những nguy cơ 'tưởng tượng' từ Nga", ông Putin nhấn mạnh.