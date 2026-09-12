Trung tâm dữ liệu thương mại của Ukraine bị tấn công. Video: RT/Mạng xã hội

Hãng tin RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở Be Mobile rộng 4.500m² ở thủ đô Ukraine nằm trong loạt mục tiêu liên quan đến quân sự, công nghiệp, hậu cần và cảng biển bị Nga tấn công trong đêm 11/9 bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV).

Tại tỉnh Kiev, quân đội Nga cũng đánh trúng một địa điểm gần thị trấn Gostomel, nơi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng để lưu trữ các linh kiện phục vụ việc sản xuất UAV tầm xa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine dùng UAV cảm tử để tiến hành các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ nước này hàng ngày.

Nhiều video do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy một vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi UAV trang bị động cơ phản lực tấn công. Hình ảnh ghi lại những tia sáng mạnh cùng các vụ nổ thứ cấp, làm dấy lên đồn đoán rằng đạn dược có thể được cất giữ tại địa điểm này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng tranh luận về việc quân đội sử dụng các cơ sở nằm gần khu dân cư để lưu trữ chất nổ và đạn dược.

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga cũng được cho nhắm vào 2 trung tâm hậu cần tại vùng Khmelnitsky và vùng Dnepropetrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả hai địa điểm này đều được sử dụng để lưu trữ linh kiện UAV.