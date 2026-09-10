Đức chỉ trích Ukraine về việc sử dụng viện trợ vũ khí

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: Picture Alliance/DPA

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 8/9 đã lên tiếng chỉ trích Ukraine vì không sử dụng đủ khoản viện trợ phương Tây để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Đức. Ông Wadephul khẳng định Berlin là bên hỗ trợ tài chính và quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev, do đó ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi tương xứng từ các gói thu mua này để giải trình với cử tri.

Đức đã yêu cầu phía Ukraine xem xét lại quy trình thu mua vũ khí nhằm cải thiện tình hình. Động thái thúc đẩy dòng tiền viện trợ quay trở lại các doanh nghiệp nội địa của Đức tương đồng với chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, phía Nga tiếp tục lên án các hành động gia tăng quân sự của EU và Đức, cho rằng phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trực tiếp.

Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran, Tehran cảnh báo đáp trả

Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran ở eo biển Hormuz. Video: CENTCOM

Ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tấn công 5 tàu chở dầu của Iran quanh đảo Kharg ở eo biển Hormuz nhằm đáp trả đợt phóng tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tàu chiến Mỹ. Washington cho biết các tàu này thuộc mạng lưới tài chính ngầm của IRGC, đồng thời xác nhận tàu chiến Mỹ đã né tránh được đợt tấn công trước đó và không có quân nhân nào bị thương.

Phản ứng trước đòn tập kích, IRGC cảnh báo các tàu chở dầu gần cảng của Bahrain và Kuwait sẽ trở thành mục tiêu, đồng thời yêu cầu thủy thủ đoàn rời đi lập tức. Cùng ngày, quân đội Iran nã tên lửa vào căn cứ Al Azraq của Mỹ tại Jordan và tuyên bố gây thiệt hại nặng cho các khu vực máy bay chiến đấu. Về phía Jordan, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 8 tên lửa.

Tổng thống Trump và Putin điện đàm "tích cực"

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ sau chuyến công tác của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và tích cực, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đạt bước đột phá giải quyết xung đột Ukraine ngay trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng việc chấm dứt xung đột sẽ mở đường khôi phục hoàn toàn quan hệ Mỹ - Nga, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ, đồng thời khẳng định Moscow không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với châu Âu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và thực hiện các đợt trao đổi tù nhân.

Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái hiện đại của Mỹ

Cận cảnh tàu ngầm không người lái của Mỹ bị Iran bắt giữ. Video: IRGC

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/9 thông báo đã thu giữ một tàu ngầm không người lái Dive-LD do công ty Anduril Industries của Mỹ sản xuất tại lối vào eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đây là thiết bị hiện đại có khả năng hoạt động liên tục 10 ngày ở độ sâu 6.000m nhằm thực hiện các nhiệm vụ tình báo, trinh sát và giám sát hạ tầng ngầm.

Theo các tin tức công bố từ Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hạ thấp tầm quan trọng của sự việc khi khẳng định thiết bị lặn chỉ gặp sự cố kỹ thuật và thuộc thế hệ cũ. Mỹ nhấn mạnh thiết bị không mang theo dữ liệu nhạy cảm hay radar mật. Vụ việc diễn ra giữa lúc IRGC nã tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông để đáp trả đòn tấn công tàu dầu trước đó.