Trực thăng quân sự Mỹ rơi, toàn bộ tổ lái tử nạn

Hiện trường vụ rơi trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ ở Texas ngày 12/8. Video: X/@realBruceSnyder

Khoảng 13h35 ngày 12/8, một trực thăng tấn công AH-64 Apache thuộc căn cứ Fort Hood của quân đội Mỹ đã rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Salado (quận Bell, bang Texas) với lực va chạm cực mạnh. Sự cố khiến cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng. Rất may, không có người dân nào dưới mặt đất bị thương và máy bay cũng không va chạm vào bất kỳ công trình nào.

Theo các tin tức từ cơ quan chức năng địa phương, cú rơi đã bùng phát đám cháy cỏ rộng hơn 40 héc-ta, buộc nhà chức trách phải ra lệnh sơ tán cư dân lân cận để lực lượng cứu hỏa khống chế ngọn lửa. Hiện vẫn chưa rõ lịch trình di chuyển cụ thể của chiếc AH-64 Apache – dòng trực thăng tấn công hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ – vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công tàu dầu Biển Đen

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Anadolu

Ngày 31/7, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gọi điện yêu cầu Tổng thống Ukraine Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công UAV vào tàu chở dầu tại trạm tiếp nhận của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) ở Nga. Phía Mỹ cảnh báo việc này gây thiệt hại cho các công ty Mỹ như Chevron, ExxonMobil và làm bất ổn thị trường dầu mỏ. Ông Zelensky dường như đã nhanh chóng nhượng bộ và hủy bỏ các cuộc tấn công vào tàu chở dầu gần trạm tiếp nhận CPC, miễn là các tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine hoặc không vận chuyển hàng hóa của Nga.

Phía Ukraine cho biết đã lập cơ chế mới sau sự can thiệp của Mỹ, đồng thời đồng ý dừng tập kích do đang chờ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot. Trong khi đó, Nga lên án Kiev tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, còn Kazakhstan chỉ trích việc nhắm vào tàu dầu CPC gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế và chuỗi cung ứng. Dù vậy, Ukraine phủ nhận trách nhiệm và kêu gọi không đưa ra cáo buộc vội vàng.

Nắng nóng kỷ lục ở châu Á khiến khoai tây chín ngay dưới đất

Nông dân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/EPA

Đợt nắng nóng kỷ lục đang càn quét Đông Á khiến nông dân Hàn Quốc kiệt quệ vì mất mùa, khi khoai tây nhũn nát ngay dưới lòng đất và dưa hấu hỏng hàng loạt. Ngày 2/8, TP Yangsan đạt mức nhiệt lịch sử 42,5°C. Nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 31 người tử vong cùng hơn 2,3 triệu gia súc, cá nuôi bị chết, buộc Tổng thống Lee Jae Myung phải tuyên bố đây là thời tiết khắc nghiệt chưa từng có.

Các quốc gia lân cận cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi Nhật Bản ghi nhận các đợt nóng vượt 40°C, khiến 3 con sư tử tại vườn thú Tokyo nghi bị sốc nhiệt. Trong khi đó, Hong Kong đạt mức nhiệt cao nhất từ năm 1884 với 36,9°C, Tân Cương (Trung Quốc) chạm mốc 50°C và Triều Tiên trải qua nhiều đêm nhiệt đới liên tiếp. Giới khoa học nhận định chuỗi thiên tai này là do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ukraine mở chiến dịch đặc biệt, 4 tàu chiến Nga bị hư hại

Ukraine mở chiến dịch 'có một không hai' vào căn cứ Nga. Ảnh: Naval News

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 4 tàu chiến Nga (gồm 2 tàu khu trục, 1 tàu tên lửa nhỏ và 1 tàu tuần tra) đã bị hư hại trong đợt tập kích đêm 12/8 vào căn cứ Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine đã triển khai chiến dịch quy mô lớn dùng UAV phản lực, tên lửa Neptune và xuồng không người lái đánh trúng phòng không và cơ sở hạ tầng cảng biển Nga.

Phía Nga ghi nhận nhiều tiếng nổ từ đợt tấn công bằng UAV, đồng thời Thống đốc khu vực xác nhận mảnh vỡ UAV bị bắn hạ khiến một bé trai 8 tuổi thiệt mạng và 8 người bị thương, làm hư hại 21 tòa nhà dân cư cùng 4 cơ sở kinh doanh. Theo các nguồn tin nhân chứng, nhiều đám cháy đã bùng phát tại cảng trung chuyển ngũ cốc, kho dầu Sheskharis và các hạ tầng phục vụ Hạm đội Biển Đen.