Theo báo Guardian, trên một cánh đồng khoai tây ở huyện Yanggu, cách thủ đô Seoul khoảng 130km về phía đông bắc, ông Lee Sang-hyuk đào xuống đất và phát hiện không còn gì có thể cứu vãn.

Chỉ một tuần trước, vụ khoai tại tỉnh Gangwon vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên giờ đây những củ khoai tây khi được đào lên đều mềm nhũn và vỡ, "giống như khoai đã được luộc chín" do sức nóng khiến mặt đất chẳng khác nào một chiếc lò nướng.

"Không chỉ một hay hai cánh đồng rơi vào tình trạng này. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa. Thật sự quá đau lòng", ông nói với đài truyền hình SBS của Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại Gwangju, cách Seoul khoảng 257km về phía nam, nông dân trồng dưa hấu Hong Kyung-hee chứng kiến ​​những quả dưa hấu thường bán được giá cao bỗng chốc trở nên nhũn. “Bên trong vẫn tốt, độ ngọt cũng tốt, mọi thứ đều ổn. Nhưng chỉ sau ba ngày, nó đã thay đổi như thế này. Trong 50 năm làm nông, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này xảy ra".

Nông dân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/EPA

Mất mùa là một trong những vấn đề nổi cộm trong mùa hè khắc nghiệt đang bao trùm khu vực Đông Á, khi nắng nóng kỷ lục quét qua Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc) trong những tuần gần đây.

Ngày 2/8, thành phố Yangsan ở phía đông nam Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt 42,5°C, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu khí tượng hiện đại vào năm 1904. Theo cơ quan kiểm soát dịch bệnh quốc gia, nắng nóng đã gây ra ít nhất 31 ca tử vong trên toàn quốc, trong khi hơn 900.000 gia súc và 1,4 triệu cá nuôi đã chết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố trước nội các rằng thời tiết khắc nghiệt này “chưa từng có tiền lệ”.

Tại Nhật Bản, quốc gia láng giềng của Hàn Quốc, nhiệt độ tại nhiều địa phương đã lên tới 40 độ C hoặc cao hơn, khiến nước này lần đầu tiên ghi nhận ngày nắng nóng khắc nghiệt. Tại thủ đô Tokyo, ba con sư tử tại một vườn thú của thành phố đã chết do nghi bị sốc nhiệt.

Các nhà khoa học cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn. Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm dự báo thời tiết Nhật Bản nhận định đợt nắng nóng dữ dội trong tháng 7 tại nước này "gần như không thể xảy ra" nếu không có hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tại Hong Kong, đài quan sát ghi nhận nhiệt độ chính thức là 36,9°C, mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1884.

Tại vùng Tân Cương ở miền tây Trung Quốc, một trạm khí tượng đã ghi nhận mức nhiệt 50°C trong tháng 7, trong khi các đợt nắng nóng cũng bao trùm khu vực đông bắc nước này.

Trong khi đó, Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã trải qua nhiều đêm nhiệt đới liên tiếp, với nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 25°C.