Ukraine mở chiến dịch 'có một không hai' vào căn cứ Nga. Ảnh: Naval News

Tờ Kyiv Independent dẫn một bài đăng trên mạng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết: "Theo thông tin sơ bộ, bốn tàu chiến của Nga đã chịu các mức độ hư hại khác nhau, gồm hai tàu khu trục thuộc Dự án 11356 là Admiral Makarov và Admiral Essen, một tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M thuộc Dự án 21631 và một tàu tuần tra lớp Vasily Bykov thuộc Dự án 22160". Cơ quan này cho biết thêm mức độ thiệt hại cụ thể của các tàu vẫn đang được xác minh.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã tiến hành một "chiến dịch có một không hai" nhằm vào căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk, cách tiền tuyến hơn 300km.

Novorossiysk, cảng biển lớn của Nga trên Biển Đen, là nơi đặt căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen. Nga đã chuyển phần lớn hạm đội từ bán đảo Crưm sang Novorossiysk sau khi Ukraine liên tục tấn công các tàu chiến và cơ sở hạ tầng hải quân của Nga tại bán đảo này.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) phản lực Palianytsia, tên lửa hành trình chống hạm Neptune và xuồng không người lái trên biển trong cuộc tấn công. Ông cho biết các lực lượng Ukraine cũng đã đánh trúng các vị trí phòng không, cầu cảng và cơ sở hạ tầng cảng biển của Nga.

"Hạm đội của Nga và toàn bộ cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hạm đội đó sẽ không còn an toàn chừng nào hành động quân sự của Nga vẫn tiếp diễn", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, người dân tại Novorossiysk nói đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp khi hệ thống phòng không Nga tìm cách đánh chặn một đợt tấn công bằng UAV đang diễn ra.

Thống đốc Novorossiysk, Veniamin Kondratyev cho biết một bé trai 8 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu vực này trong khi 8 người khác, bao gồm một trẻ em bị thương. Ông Kondratyev cho biết thêm, các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã làm hư hại 21 tòa nhà dân cư và 4 cơ sở kinh doanh nhưng không nêu cụ thể các cơ sở này là gì.

Theo kênh Exilenova Plus, các nhân chứng cho biết nhiều đám cháy đã bùng phát trên khắp Novorossiysk. Trong số các địa điểm bị hư hại có một cảng trung chuyển ngũ cốc, kho dầu Sheskharis và cơ sở hạ tầng cảng phục vụ Hạm đội Biển Đen của Nga.