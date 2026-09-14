Nga mời Tổng thống Zelensky tới Moscow, Ukraine thừa nhận Mỹ thiếu ý tưởng mới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/9 lên tiếng về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ vào cuối năm. Ông Lavrov cho biết phía Nga sẵn sàng đón tiếp ông Zelensky tới Moscow để đàm phán, nhưng sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong quá trình tổ chức các cuộc tiếp xúc.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov thừa nhận rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner không đưa ra ý tưởng mới nào trong chuyến thăm Kiev vừa qua. Mặc dù tiến trình đàm phán đã được khởi động trở lại, các bên vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể và Tổng thống Zelensky dự báo cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong mùa đông.

Kho đạn cung cấp cho Ukraine phát nổ tại Bulgaria

Đạn dược. Ảnh: Bild

Một vụ nổ đã xảy ra tại kho vũ khí do nhà sản xuất quốc phòng EMCO vận hành ở gần làng Tsareva Livada, miền trung Bulgaria, gây ra đám cháy lớn vào ngày 12/9. Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thống đốc tỉnh Gabrovo Kristina Sidorova cho biết ngọn lửa lan từ nhà kho này sang nhà kho khác. Không có thương vong về người được ghi nhận trong vụ nổ.

Sau vụ nổ mới nhất, EMCO tuyên bố đây là một hành động phá hoại, đồng thời bác bỏ khả năng nguyên nhân là lỗi con người. Tuy nhiên, giới chức Bulgaria chưa đưa ra kết luận. Bộ trưởng Nội vụ Ivan Demerdzhiev cho hay các nhà điều tra đang xem xét khả năng phá hoại và không loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng cũng chỉ ra các thiếu sót.

Iran tuyên bố tìm ra "gót chân Achilles" của không quân Mỹ

Tên lửa Iran. Ảnh: WANA

Mỹ đã chuyển các khí tài không quân và phòng không tới Ảrập Xêút và Jordan nhằm tránh các cuộc tấn công của Iran. Để bù đắp việc radar mặt đất bị phá hủy, Mỹ thiết lập một mạng lưới phát hiện trên không kết hợp giữa máy bay trinh sát và UAV. Điều này giúp tăng khoảng cách và thời gian phản ứng, biến các căn cứ thành khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhận thấy các căn cứ được bảo vệ quá chặt chẽ, Iran quyết định thay đổi cách tiếp cận bằng cách nhắm vào mạng lưới hỗ trợ và chuỗi tiếp nhiên liệu trên không. Do các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiếp dầu để duy trì nhiệm vụ, các máy bay tiếp nhiên liệu đã trở thành điểm yếu lớn nhất trong hệ thống của Mỹ.

Trong một chiến dịch phối hợp, hàng loạt UAV và tên lửa của Iran đã tấn công vào chuỗi hỗ trợ này, khiến 7 máy bay tiếp dầu bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, cuộc tập kích còn phá hủy một hệ thống phòng thủ THAAD, làm rơi một máy bay AWACS và vô hiệu hóa trung tâm bảo dưỡng, điều phối nhiên liệu quan trọng của Mỹ tại khu vực.

Hai tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz

Tàu treo cờ Panama bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Sáng ngày 13/9, một tàu chở dầu treo cờ Panama và một tàu thương mại của Iran lần lượt bị tên lửa và một vật thể chưa xác định tấn công ở eo biển Hormuz. Tàu chở dầu bị tên lửa đánh trúng buộc phải dừng lại. Vài giờ sau, tàu thương mại của Iran bị một vật thể lạ đánh trúng gần đảo Hengam, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo tin tức từ IRIB, Thống đốc Qeshm Amir Teymouri nói vụ tấn công nhằm vào tàu Iran là do Mỹ thực hiện. Hai vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và đã loại bỏ các thủy lôi khỏi tuyến đường biển này.