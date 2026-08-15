Ông Trump đề xuất áp thuế 100% với UAV và linh kiện nhập khẩu

Một nam giới cầm UAV. Ảnh: Telegraph

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 đã ký sắc lệnh áp thuế lên tới 100% đối với UAV nhập khẩu nặng trên 25kg hoặc trang bị camera nhiệt và linh kiện quan trọng. UAV nhỏ hơn chịu thuế 25%, trong khi sản phẩm từ EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... chịu thuế 15%, còn hàng từ Anh chịu mức 10%. Mức thuế mới đa phần có hiệu lực sau 21 ngày nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc nguồn cung ngoại.

Quyết định này đưa ra chỉ vài tuần sau khi Ukraine và Mỹ đạt thỏa thuận mua bán UAV. Trước đó, UAV của Ukraine được đánh giá vượt trội so với các khí tài tương đương của NATO, thậm chí vừa đánh bại lực lượng Mỹ trong các cuộc tập trận tại Đức vào đầu năm 2026. Động thái áp thuế mới cho thấy Washington đang nỗ lực gia tăng kiểm soát chuỗi cung ứng và bảo hộ ngành sản xuất UAV trong nước vì lý do an ninh quốc gia.

Iran bổ nhiệm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao mới

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Việc bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) là quyết định chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh đối mặt nhiều thách thức từ áp lực kinh tế đến xung đột hỗn hợp. Là cựu tư lệnh IRGC thời chiến tranh Iran - Iraq, ông Rezaei được xem là "người quản lý khủng hoảng" và "người xây dựng thể chế" giúp đẩy nhanh tốc độ ra quyết định và tăng cường phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Ông Rezaei mang tầm nhìn địa chính trị kết hợp giữa năng lực quốc phòng, ngoại giao và hợp tác khu vực với các nước như Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc lựa chọn nhân vật giàu kinh nghiệm thực chiến và truyền thông này vào thời điểm căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel gửi đi tín hiệu về sự chuẩn bị sẵn sàng của Tehran, giúp bộ máy an ninh ứng phó hiệu quả với các áp lực phức tạp.

Đại tá Hải quân Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Sevastopol

Hiện trường vụ đánh bom ở Sevastopol và chân dung đại tá hải quân Nga Robert Shageev. Ảnh: charter97

Ngày 13/8, báo chí Nga đưa tin một sĩ quan hải quân Nga đã thiệt mạng trong vụ gài bom tại thùng rác gần tòa chung cư ở Sevastopol, bán đảo Crưm. Vụ nổ diễn ra cực mạnh khi nạn nhân đang đi xuống cầu thang. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã xác nhận nạn nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga và bắt giữ một phụ nữ nghi hành động theo chỉ đạo của tình báo Ukraine.

Theo các tin tức công bố, nạn nhân được xác định là Đại tá Robert Shageev, sĩ quan Hạm đội Biển Đen. Ông từng chỉ huy tàu ngầm duy nhất của Ukraine trước khi chuyển sang phục vụ cho Nga từ năm 2014. Phía Kiev cho biết ông từng chỉ huy tàu ngầm Stary Oskol mang tên lửa Kalibr và liên quan đến các đợt tập kích. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức.

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ kêu gọi cách chức Bộ trưởng tranh

Thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln quan sát hoạt động tiếp nhiên liệu trên biển. Ảnh: US Navy

Ngày 14/8, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi cách chức ngay lập tức Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Động thái diễn ra sau khi xuất hiện các báo cáo về điều kiện sống khắc nghiệt của thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ông Schumer nhấn mạnh ông Hegseth thiếu năng lực và khiến các quân nhân phải chịu đựng tình cảnh khó chấp nhận.

Tàu USS Abraham Lincoln đã triển khai kỷ lục gần 9 tháng với cường độ tác chiến cao do xung đột với Iran, dẫn đến tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, giảm khẩu phần ăn và gia tăng căng thẳng tâm lý. Bất chấp việc có thủy thủ định nhảy xuống biển, ông Pete Hegseth vẫn bác bỏ các phản ánh, cho rằng thực tế bị bóp méo và khẳng định quân đội luôn cung cấp đầy đủ nguồn lực.