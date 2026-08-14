Theo Kyiv Post, các kênh truyền thông Nga như Mash và 112 ngày 13/8 đã đưa tin về việc một sĩ quan hải quân Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ở đại lộ Stoletovsky, Sevastopol.

"Báo cáo ban đầu cho thấy thiết bị nổ được giấu trong một thùng rác gần một tòa nhà chung cư và được kích nổ khi viên sĩ quan đang đi xuống cầu thang. Các nhân chứng tại hiện trường nói vụ nổ mạnh đến mức nhiều người nghĩ rằng tòa nhà đã bị đánh trúng bởi một UAV", nguồn tin của Mash tiết lộ.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sau đó xác nhận nạn nhân trong vụ nổ là quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga. FSB cũng đã bắt giữ một phụ nữ Nga sinh năm 1994 có liên quan đến vụ việc, đồng thời ám chỉ người này hành động theo chỉ đạo của tình báo Ukraine.

Hiện trường vụ đánh bom ở Sevastopol và chân dung đại tá hải quân Nga Robert Shageev. Ảnh: charter97

Dù FSB không công bố cụ thể danh tính của nạn nhân, nhưng các kênh truyền thông Nga và Ukraine tiết lộ rằng người vừa thiệt mạng là Đại tá hải quân Robert Shageev, sĩ quan thuộc Hạm đội Biển Đen.

Đáng chú ý, ông Shageev từng phục vụ trong Hải quân Ukraine, thậm chí là chỉ huy của tàu ngầm Zaporizhzhia, tàu ngầm duy nhất của Kiev vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông này đã chuyển sang phía Nga sau khi Moscow kiểm soát và sáp nhập bán đảo Crưm năm 2014.

Các nhà điều tra Kiev khẳng định ông Shageev vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Một số nguồn tin cho rằng ông Shageev có liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine bằng tên lửa phóng từ tàu ngầm Nga. Trước đó, ông này từng chỉ huy tàu ngầm Stary Oskol của Nga, loại tàu có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr.

Hiện giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.