Iran bác tin nối lại đàm phán với Mỹ, cấm tàu qua Hormuz

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 14/9 bác bỏ thông tin Tehran nối lại đàm phán với Mỹ. Ông nhấn mạnh sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục cô lập những bên cung cấp hỗ trợ vật chất, công nghệ hay tài chính cho Tehran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận tàu chở dầu Algaya bốc cháy sau khi vướng phải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Trước đó, Iran đã công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển này do vi phạm quy định về an toàn hàng hải. Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) nhấn mạnh những con tàu trong danh sách sẽ bị phạt tiền, bắt giữ hoặc tịch thu, đồng thời các phương tiện giao dịch với chúng cũng bị cấm.

Ông Trump nói Nga - Ukraine nhất trí ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tuyên bố Ukraine và Nga đã nhất trí ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau, trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu liên tục leo thang. Ông Trump cho rằng đà tăng giá dầu diesel bắt nguồn từ cuộc xung đột Ukraine. Phía Nga hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel.

Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã làm rõ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, nhấn mạnh đây mới chỉ là đề xuất chứ chưa phải một thỏa thuận chắc chắn. Ông Zelensky hy vọng sẽ gặp Tổng thống Trump tại New York vào tuần tới để thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn một phần liên quan đến ngũ cốc và năng lượng với Nga.

Ông Trump nêu điều kiện để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: Militarnyi

Mỹ và các đồng minh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Trước đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang thảo luận về việc cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, nhưng làm rõ đây sẽ là một phiên bản kém tinh vi hơn nhằm cẩn trọng trong bảo vệ công nghệ quân sự.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc chế tạo mất nhiều năm nên không thể đáp ứng nhu cầu cấp bách ngắn hạn, đồng thời nhà máy tại Ukraine có thể thành mục tiêu tấn công của Nga. Các nước NATO như Romania, Hà Lan và Ba Lan báo tín hiệu khả năng cung cấp đã cạn kiệt, còn Moscow cảnh báo việc chuyển giao vũ khí chỉ làm kéo dài xung đột.

Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên đạt kỷ lục, tăng năm thứ 56 liên tiếp

Số người Nhật Bản từ 100 tuổi trở lên hiện cao kỷ lục. Ảnh: Jiji Press

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này là 107.677 người, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người. Số lượng người sống từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ 56 liên tiếp. Trong đó, số lượng phụ nữ từ 100 tuổi trở lên là 94.298 người, chiếm gần 90% tổng số.

Dự kiến sẽ có thêm 54.294 người bước sang tuổi 100 trong năm tài chính 2026. Tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên trên mỗi 100.000 dân trung bình tại Nhật Bản là 87,51. Bà Fuyo Kishimoto, 114 tuổi, là người phụ nữ cao tuổi nhất Nhật Bản, trong khi ông Hikaru Kato, 112 tuổi, là người đàn ông cao tuổi nhất nước này.