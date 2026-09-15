Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công hạ tầng dầu diesel của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/9 kêu gọi người đồng cấp Ukraine ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga với lý do những cuộc tập kích này đang gây tổn hại đến cả thế giới. Theo hãng tin CNN, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đã làm giảm sản lượng nhiên liệu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm Ireland: "Ông Zelensky cần làm một việc. Phải ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel ở Nga. Điều đó đang gây ảnh hưởng đến cả thế giới". Phát biểu diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Theo Kpler, Nga xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới.

Oman hoãn đàm phán về Hormuz, Mỹ muốn nối lại đối thoại hạt nhân với Iran

Một tàu hàng di chuyển tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Bộ Ngoại giao Oman thông báo đã hoãn kế hoạch đàm phán về eo biển Hormuz với Iran và các quốc gia Vùng Vịnh vào ngày 14/9 nhằm tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Theo Vụ trưởng Vụ Vịnh Ba Tư thuộc Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Bek, việc hoãn cuộc họp diễn ra theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực và quyết định chung của hai bên.

Theo tin tức từ các nguồn tin, việc cuộc họp bị hoãn do chưa có quốc gia Vùng Vịnh nào xác nhận tham gia. Trong khi đó, truyền thông dẫn nguồn tiết lộ Mỹ muốn tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Ngược lại, Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về hạt nhân sau khi vấn đề eo biển Hormuz được giải quyết.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật, huy động nhiều tên lửa và pháo phản lực

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Ảnh: Yonhap

KCNA sáng 14/9 đăng tải hình ảnh cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Triều Tiên diễn ra ngày 12/9. Quân đội Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp giữa các đơn vị tên lửa và pháo binh. Huy động nhiều hệ thống vũ khí, toàn bộ mục tiêu chỉ định đã bị đánh trúng với tỷ lệ chính xác 100%, thể hiện rõ sức mạnh hủy diệt của hỏa lực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự cuộc tập trận, thay vào đó Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Pak Jong-chon là người giám sát. Cuộc tập trận diễn ra trùng thời điểm Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-11 và đạn pháo 600mm, ngay sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày.

Đặc phái viên Mỹ chỉ ra trở ngại lớn nhất với tiến trình hòa đàm Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 13/9 cho rằng những bất đồng về lãnh thổ giữa Nga và Ukraine vẫn là trở ngại chính đối với việc chấm dứt xung đột. Ông Kushner nhận định phía Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời tỏ ra lạc quan khi cho rằng hầu hết nội dung thỏa thuận có thể hoàn tất nếu hai bên vượt qua tranh chấp lãnh thổ.

Về tương lai hậu xung đột, ông Kushner khẳng định Ukraine có mọi cơ hội và tiềm năng cần thiết để trở thành một quốc gia thành công về kinh tế. Mỹ đang hợp tác với đội ngũ của Tổng thống Zelensky, Ngân hàng Thế giới và tập đoàn BlackRock để xây dựng kế hoạch công nghiệp. Cùng ngày, ông Trump khen ngợi các đặc phái viên đang làm rất tốt công việc.