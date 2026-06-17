Tổng thống Zelensky tiếp tục đề xuất gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Zelensky xác nhận đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Putin bên lề G7 tại Pháp để khôi phục đàm phán hòa bình. Ông cho biết Mỹ và châu Âu ủng hộ lập trường của Kiev, song phía Nga dường như vẫn chưa sẵn sàng đối thoại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ưu tiên của Ukraine tại hội nghị G7 lần này còn là tìm kiếm thêm hệ thống phòng không. Trong khi đó, ông Trump thông báo Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang giải quyết xung đột Nga - Ukraine sau khi thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất.

Căng thẳng Mỹ-Iran và tình hình Hormuz nóng bỏng

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo eo biển Hormuz đã mở cửa một phần không thu phí và sẽ mở lại hoàn toàn vào ngày 19/6 sau lễ ký thỏa thuận chính thức. Tổng thống Iran đánh giá đây là bước tiến quan trọng, song thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hoàn tất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Thủ tướng Israel Netanyahu né tránh bình luận về điều khoản nhưng nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Israel không có ý định rút quân và tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các vùng an ninh ở khu vực.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ gặp nạn, không ai sống sót

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh thử nghiệm tại California, khiến toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra và xác minh danh tính các nạn nhân. B-52 là dòng máy bay ném bom hạng nặng tầm xa lâu đời của Mỹ, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và vừa được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran.

Anh cam kết cung cấp uranium đã làm giàu cho Ukraine

Anh thông báo thỏa thuận trị giá 280 triệu USD nhằm cung cấp uranium đã làm giàu cho công ty Energoatom của Ukraine trong hai năm tới. Dự án nhằm mục đích cấp năng lượng cho các nhà máy điện và tăng cường an ninh năng lượng cho Kiev.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phố Downing, London ngày 7/6. Ảnh: SOPA Images

Tin tức về thỏa thuận diễn ra bất chấp bê bối tham nhũng tại Ukraine và những cảnh báo từ Nga về an toàn tại nhà máy Zaporizhzhia. Kế hoạch này cũng làm dấy lên sự chú ý về các tuyên bố xem xét lại vị thế phi hạt nhân của Ukraine.