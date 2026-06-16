Ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận với Iran đã hoàn tất, đồng thời chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và mở cửa eo biển Hormuz không thu phí. Dù chi tiết thỏa thuận chưa được công bố, phía Tehran hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Ảnh: WANA

Thủ tướng Pakistan cho biết hai bên đồng ý chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự và lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Sau đó, Mỹ và Iran sẽ đàm phán thêm 60 ngày để đạt giải pháp toàn diện cho các tranh chấp còn lại.

Thỏa thuận với Iran đã được ký kết trực tuyến

Hãng tin CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm 15/6 phát biểu: "Chúng tôi đã ký thỏa thuận bằng hình thức điện tử trong ngày hôm qua. Các điều khoản của thỏa thuận hiện đã có hiệu lực và Tehran sẽ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính mới nào".

Theo ông Vance, lễ ký kết thỏa thuận chính thức giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế về thỏa thuận Mỹ-Iran

Nhiều nguyên thủ quốc tế và Liên Hiệp Quốc hoan nghênh việc Mỹ - Iran xác nhận đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột để ký kết chính thức tại Thụy Sĩ tuần này. Ông Vance tin thỏa thuận mở ra kỷ nguyên mới và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước tin tức này, lãnh đạo Anh, Pháp, Qatar hoan nghênh và thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz. Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, giá dầu thế giới lập tức giảm mạnh, giúp làm dịu đi tình trạng khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với các lãnh đạo Nga và Ukraine

Ngày 14/6, Tổng thống Nga Putin đã điện đàm chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ Trump. Ông Trump rất xúc động khi biết ông Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện. Hai bên cũng nhất trí cử các đặc phái viên Mỹ tới Nga thời gian tới.

(Từ trái qua phải) Các tổng thống Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: EPA

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng điện đàm chúc mừng sinh nhật ông Trump và đôi bên nhất trí sẽ thảo luận sâu hơn về hòa bình tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc gọi kéo dài gần một giờ này tập trung thảo luận về quan hệ song phương và xung đột Ukraine.

Ông Trump đăng ảnh chụp chung với ông Kim Jong Un

Tờ Korea Times ngày 15/6 đưa tin Tổng thống Mỹ Trump đã chia sẻ một bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi thông báo đạt được thỏa thuận với Iran.

Bức ảnh do Tổng thống Trump đăng tải không kèm dòng chú thích nào, ghi lại khoảnh khắc ông và ông Kim Jong Un đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng tổ chức nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12/6/2018. Tại hội nghị đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương.