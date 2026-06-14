Ông Trump và Iran bất đồng về thời gian ký thỏa thuận Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ ký thỏa thuận vào ngày 14/6 để mở cửa lại eo biển Hormuz. Thỏa thuận này nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời phía Mỹ sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ vật liệu hạt nhân còn lại của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ mốc thời gian trên và kêu gọi thận trọng. Truyền thông Iran cho biết văn kiện sắp ký có thể chỉ là gia hạn bản ghi nhớ thêm 60 ngày để tiếp tục đàm phán.

Israel từ chối rút quân khỏi Lebanon Kênh KAN cho biết Israel đang chờ chỉ thị dừng tấn công trên bộ tại nam Lebanon nhằm tránh gây ảnh hưởng đến thỏa thuận Mỹ - Iran sắp tới. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện và không rút khỏi "vùng an ninh" tại đây. Xe tăng Israel tập trung gần biên giới Lebanon. Ảnh: EPA Tin tức từ cuộc họp nội các an ninh do Thủ tướng Netanyahu chủ trì hôm nay (14/6) sẽ đánh giá tác động của thỏa thuận này. Trước đó, ông Trump thông báo ký kết trong ngày, song phía Iran khẳng định cần thêm vài ngày tới để hoàn tất.

Nhà máy hóa chất dầu mỏ Nga bốc cháy sau tấn công Ukraine tiếp tục tấn công tầm xa nhắm vào nhà máy hóa chất Azot ở Tula và kho chứa dầu tại Yaroslavl của Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt tầm xa đối với các cơ sở quân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ukraine tấn công cầu ở Crưm. Ảnh: Kyiv Independent Ngày 13/6, quân đội Ukraine xác nhận đã tập kích loạt cây cầu nối Crimea với phía nam cùng một nhà máy hóa chất nhằm cản trở Nga tiếp tế. Vụ tấn công vào khu vực cầu Chonhar khiến giao thông bị đình chỉ và gây hư hại cho các tuyến đường này.