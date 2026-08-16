Nga cảnh báo mạnh tay phá hủy mọi nguồn hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EFE/EPA

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sẽ gia tăng cường độ chiến dịch quân sự tại Ukraine và quyết tâm phá hủy mọi yếu tố mà phương Tây dùng để tiếp sức cho Kiev. Ông khẳng định Moscow hướng tới một giải pháp lâu dài, bền vững nhưng bác bỏ việc ngừng giao tranh hay đóng băng xung đột theo đường ranh giới hiện tại vì cho rằng điều này là không thể chấp nhận.

Tuyên bố được đưa ra sau chuỗi tập kích UAV mà Nga cáo buộc Ukraine gây thiệt hại cho dân thường, như các vụ việc tại Starobelsk và Gelendzhik. Nhấn mạnh Nga sẽ không sử dụng những phương thức tương tự, ông Lavrov cảnh báo phản ứng của Moscow sẽ ngày càng quyết liệt và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhằm phá hủy cỗ máy chiến tranh của phía đối phương.

Iran tiết lộ căn cứ phòng không ngầm và xác máy bay địch

IRGC công bố căn cứ phòng không ngầm và máy bay thù địch bị thu giữ. Ảnh: WANA

Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC lần đầu công bố tại một căn cứ ngầm hình ảnh, xác thiết bị thu giữ từ UAV và chiến đấu cơ của Mỹ, Israel. Đại diện phòng không Iran cho biết trong cuộc xung đột lần ba đã bắn trúng 10 máy bay có người lái, vô số UAV cùng tên lửa hành trình. Tổng cộng 171 máy bay đối phương bị trúng đạn, khiến các đòn tập kích chiến thuật thất bại.

Theo các tin tức công bố, chỉ huy IRGC khẳng định hệ thống do Iran tự chế tạo đã vượt qua 4 biện pháp phòng thủ hiện đại của đối phương gồm tác chiến điện tử, cơ động gắt, cảnh báo sớm và phóng pháo sáng. Tại căn cứ ngầm, Iran trưng bày mảnh vỡ của tiêm kích F-15, các dòng UAV chiến lược như MQ-9, Hermes 450, Hermes 900 cùng hệ thống internet vệ tinh Starlink.

Cựu Thủ tướng Ukraine nêu lý do đặc phái viên Mỹ chưa tới Kiev

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho rằng chuyến thăm Kiev của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner liên tục bị trì hoãn là do phía Mỹ chưa có các đề xuất hay giải pháp mới cho cuộc xung đột với Nga. Dù Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhiều lần đưa ra các mốc thời gian dự kiến cho chuyến thăm, hiện hai quan chức này vẫn chưa tới Kiev.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov ngày 13/8 cho biết khả năng hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow trong thời gian tới vẫn chưa rõ ràng, song Nga sẵn sàng nhanh chóng thu xếp tiếp đón khi kế hoạch trở nên cụ thể. Được biết, đặc phái viên Steve Witkoff đã tới Nga 7 lần và từng được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón, với chuyến thăm gần nhất diễn ra vào tháng 1.

Nga công bố kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm binh lính Triều Tiên ở Kursk

Nga sẽ xây dựng đài tưởng niệm binh lính Triều Tiên tham gia chiến đấu ở Kursk. Ảnh: Zvezda

Ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov gửi lời cảm ơn và thông báo xây dựng đài tưởng niệm binh lính Triều Tiên cùng quân đội Nga tham gia chiến đấu tại vùng Kursk vào năm 2024. Ông Belousov đánh giá cao vai trò của lực lượng Triều Tiên trong việc giải phóng Kursk, rà phá bom mìn, khôi phục hạ tầng và củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo hiệp ước phòng thủ chung, Triều Tiên đã điều khoảng 14.000 quân tới Kursk để giúp Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine. Đáp lại, Đại sứ Triều Tiên khẳng định sự trân trọng với những cống hiến lịch sử của Hồng quân. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cảnh báo Triều Tiên có thể chuẩn bị gửi thêm hàng chục nghìn quân hàng và loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tới Nga.